Roberto Leal da explicaciones en 'Pasapalabra' tras eliminar a Rosa por un error

El último enfrentamiento en 'Pasapalabra' ha sido de los que quedarán en la memoria de los espectadores. Rosa y Manu han disputado un duelo frenético en El Rosco, lleno de emoción e inesperados giros. Desde el principio, el programa prometía ser especial, ya que, Rosa, acumulando más segundos que su rival, comenzaba antes la prueba, una situación poco habitual.

Rosa inició con fuerza, encadenando seis aciertos seguidos y manteniendo un ritmo sólido a lo largo de la primera vuelta, lo que le permitió situarse siempre por delante. Cuando alcanzó los 21 aciertos en el Rosco de 'Pasapalabra', decidió pausar y observar la estrategia de Manu, quien, aunque se acercaba, cometió un error que marcó el rumbo del duelo. Al confundir "testador" con "tasador", Manu se quedó sin posibilidades de alcanzar a Rosa, asegurándole a ella la victoria.

Con el triunfo en sus manos, Rosa probó suerte para hacerse con el bote de 1.072.000 euros. Sin embargo, cuando quedaban solo tres letras por resolver, un fallo inesperado en la Y truncó sus posibilidades. La definición que puso fin al intento fue: "Contiene la Y. Nombre del sultán otomano, apodado el rayo, que gobernó entre los años 1389 y 1402". Rosa respondió "Bayaseto", pero la respuesta correcta era "Bayaceto".

| Atresmedia

El error fue tan particular que Roberto Leal se tomó un momento para explicar por qué la respuesta no podía darse por válida: "¿Qué ocurre aquí? Que no es un seseo propio de tu habla, porque habitualmente no seseas, por lo tanto, en este caso... Si vinieses seseando desde el principio tendríamos que darlo por bueno, pero ya sabes que se te ha bailado la ese por la ce".

El presentador de 'Pasapalabra' también quiso subrayar la flexibilidad del programa con los distintos acentos y maneras de hablar. "Evidentemente aquí aceptamos todos los paradigmas lingüísticos, pero en este caso no seseas, tenemos que darla por incorrecta. La sabías y has corregido rápido, pero es fallo", concluía.

En audiencias, este 2024, 'Pasapalabra' con un 17,7% y 1.653.000 espectadores siguió imbatible un año más, y ya van cinco desde su regreso a Antena 3, y de nuevo a una enorme ventaja sobre su competidor, a 7,1 puntos. Cada tarde, siguieron el concurso más de 3,3 millones de espectadores únicos. Lograron la emisión más vista y de mayor cuota del año en un programa de entretenimiento con el bote de Óscar, que alcanzó 3.243.000 espectadores de media y un 30,1%