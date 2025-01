Vanessa Bouza esclata contra l'organització de 'GH DÚO' després del que va passar en directe

Telecinco ja ha estrenat la tercera edició de 'GH DÚO' i va sorprendre els espectadors amb un gir de guió inesperat que va deixar completament descol·locada Vanessa Bouza. L'organització, a través de Carlos Sobera, va idear una sèrie de jugades que van fer passar una mala estona a la cantant gallega. Vanessa Bouza ha tornat a la casa de 'GH DÚO' juntament amb el seu marit, Javi Mouzo.

Al començament de la gala de 'GH DÚO', Carlos Sobera va comunicar a la parella que, tal com va ocórrer en la primera edició de 'Gran Hermano' només un d'ells concursaria. No obstant això, en aquesta ocasió, seria el públic qui prendria la decisió de qui havia d'abandonar la casa. Amb aquesta premissa, Vanessa Bouza no va poder evitar trencar a plorar en escoltar que ella seria l'escollida per abandonar el programa.

La cantant va haver d'acceptar aquesta decisió, però no sabia que tot era part d'una broma ideada per la direcció del programa. "Anem a dir-li a Vanessa que l'audiència ha decidit que ella s'ha de marxar per veure com reacciona. Potser li demana a Javi que torni a abandonar, mai se sap", va dir entre rialles Carlos Sobera.

| Mediaset

Poc després, l'organització de 'GH DÚO' va informar Vanessa que Marta Peñate seria la nova parella de Javi en el concurs, una notícia que també va resultar ser falsa. La mala relació entre Vanessa Bouza i Marta Peñate va ser aprofitada per generar més tensió. La situació va empitjorar quan la jove, en to provocador, va assegurar que havia deixat la seva parella, Tony Spina, per iniciar una relació amb el marit de Vanessa: "Ja estem lliures, Javi. Ara, tu i jo podem estar junts".

Aquesta provocació va fer que Vanessa perdés els nervis i deixés anar un contundent: "Sou uns cabrons que flipes". Unes paraules dirigides a Carlos Sobera, qui va intentar manejar la situació amb humor. El colofó va arribar quan Carlos Sobera a 'GH DÚO' va revelar a Vanessa Bouza que Marta Peñate no seria la parella de Javi, sinó que seria Romina Malaspina.

No obstant això, el que realment va sorprendre la cantant va ser el moment en què el presentador li va comunicar que tot havia estat una broma. "Com sempre, em putejen. Em cago en l'hòstia", va reaccionar Vanessa Bouza, alleujada en saber que romandria a 'GH DÚO'.