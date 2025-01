Telecinco pren una decisió important amb 'Next Level Chef' després de les seves males audiències

Males notícies per als seguidors de 'Next Level Chef' després de la darrera decisió de Telecinco. Després de les seves males audiències, la cadena ha decidit relegar el talent show presentat per Blanca Romero. I és que, malgrat ser una de les grans apostes de Telecinco per a la nova temporada, 'Next Level Chef' ha punxat en audiències.

En el seu estrena, 'Next Level Chef' va punxar amb un escuet 8,1% i 641.000 fidels. El talent show, que es va quedar en un pobre 6% de quota i 782.000 en el seu express, va destacar amb un gran 21,9% en el target entre 25 i 44 anys. No obstant això, en la seva segona setmana, 'Next Level Chef' va baixar encara més fins a un 5,5% i 447.000 espectadors,baixant en l'access a un 5,3% i 678.000 televidents.

Després d'aquests resultats, Telecinco ja ha pres una important determinació respecte al futur de 'Next Level Chef'. I és que la cadena ha retardat l'inici del programa de Blanca Romero a les 23h. Per tant, no s'enfrontarà cara a cara contra 'La Revuelta' de David Broncano i 'El Hormiguero' de Pablo Motos en una franja tan complicada com l'access prime time.

| Mediaset

Per tant, a les 22h, Telecinco torna a apostar per l'habitual 'Última Hora' de 'GH DÚO'. Els resums del reality estrella de la cadena tornen a l'access prime time, com ja va passar a la tardor amb 'Gran Hermano'. En aquell moment, Laura Madrueño va ser la presentadora, encara que ara es desconeix qui presentarà l'espai.

Recordem que 'Next Level Chef' es desenvolupa en un espectacular plató d'estructura vertical en tres nivells amb cuines dissenyades de manera diferent i identificativa. Els concursants han d'adaptar-se en cada repte a cuinar en una cuina d'última generació en el nivell superior, una cuina estàndard en l'intermedi i una instal·lació precària en l'inferior. Aquesta, per exemple, comptarà només amb els elements bàsics.

Per complicar les proves, els participants de 'Next Level Chef'disposen dels ingredients per cuinar en una plataforma mòbil que puja i baixa pel cor de l'estructura. Els concursants han de decidir amb rapidesa els productes que agafen. Uns tenen la sort de triar bones matèries primeres i altres han de conformar-se amb les sobres per crear les propostes culinàries amb les quals són jutjats pels mentors.