Les paraules de Koldo Royo sobre l'equip de 'Supervivientes' que han emocionat

Koldo Royo ha estat l'últim expulsat de 'Supervivientes'. Encara que la seva sortida era una cosa que venia demanant des de fa dies, el moment no ha estat exempt d'emoció. El xef, que no es veia amb forces per continuar, va preferir deixar el concurs amb dignitat, "per la porta de davant", com ell mateix va expressar, i no per decisió pròpia.

El públic de 'Supervivientes', en línia amb el seu desig, va decidir no salvar-lo, cosa que va ser rebuda per Koldo Royo amb alleujament i gratitud. La seva sortida, però, no va ser una fugida, sinó un tancament ple de reconeixement i paraules sentides. Lluny de mostrar-se derrotat, va oferir un dels discursos més sincers que es recorden en aquesta edició de 'Supervivientes'.

"Estic molt agraït amb la gent que m'ha donat suport ara que he estat malament. M'han deixat sortir per la porta de davant, deixant a gent que té més salut que jo i que poden donar-ho tot", va dir, emocionat en la seva despedida.

| Mediaset

A més, va voler fer un balanç del seu pas per 'Supervivientes', que ha superat amb escreix les seves pròpies expectatives. "Jo esperava aguantar quinze dies, i haver aguantat dos mesos és la llet", va confessar. També va voler enviar un missatge a aquells que, com ell, han passat per moments complicats: "Espero haver motivat a gent de la meva edat que ha passat una malaltia per fer-los saber que cal seguir endavant".

L'afecte als seus companys també va estar present en la seva despedida: "Hem discutit una mica perquè som tossuts, però és un joc". "M'he trobat amb gent que no m'havia trobat mai en el camí. M'emporto amistat, podrem menjar grans sopars, i bé, moltes gràcies a tots", va afegir.

Com a colofó final, va dedicar un sentit homenatge a l'equip que treballa darrere de càmeres de 'Supervivientes', moltes vegades invisible però essencial. "A tot l'equip que és allà, que nosaltres estem a la platja pescant, i ells estan al sol fent aquest programa... Gràcies a l'equip mèdic i a tots", va dir el concursant.

Amb llàgrimes als ulls i l'aplaudiment dels seus companys com a banda sonora, Koldo Royo va recollir el seu sac i va abandonar la Palapa. Laura Madrueño no va deixar passar l'oportunitat de reconèixer la seva actitud durant el programa: "Ha estat un plaer comptar amb tu, has estat un exemple".