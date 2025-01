Telecinco detalla l'estrena de 'GH DÚO', amb una novetat que afecta a la seva emissió

Dues setmanes després de tancar les seves portes després d'una emocionant i intensa gala final de la seva última i exitosa edició d'anònims, les portes de la casa de 'Gran Hermano' tornen a obrir-se. La casa de Guadalix de la Sierra rep un nou grup de concursants, aquesta vegada famosos, per protagonitzar una convivència diferent. Es tracta de l'estrena de la tercera edició de 'GH DÚO', amb Carlos Sobera al capdavant a partir d'aquest 2 de gener.

En aquesta ocasió, els famosos conviuran per parelles. De manera que la sort de cadascun d'ells no només dependrà dels seus propis comportaments i decisions, sinó que també podria veure's influenciada pels de la persona amb la qual compartirà la 'vida en directe'.

A més, 'GH DÚO' arrenca amb una doble gala principal amb Carlos Sobera, ja que la segona serà emesa aquest diumenge 5 de gener. Per tant, no hi haurà el debat dominical habitual, sinó que els concursants previsiblement s'enfrontaran a la primera ronda de nominacions.

| Mediaset

En l'estrena el dijous, els seus primers protagonistes confirmats descobriran qui completa el càsting definitiu de concursants i amb qui formaran parella en les primeres setmanes de convivència. Recordem que els noms són Marieta Díaz, Ana Herminia Illas, José María Almoguera, Maica Benedicto, Jeimy Báez, Aurah Ruiz, Javier Mouzo, Vanesa Bouza, Manuel Cortés i Álex Ghita.

Hi haurà trobades inesperades i duos impossibles. A més, el dijous també tindrà lloc la primera prova d'immunitat. Com és habitual a 'GH DÚO', els concursants competiran per aconseguir 'La suite', una nova estança de la casa amb tota mena de comoditats.

Al llarg de la convivència, l'audiència de 'GH DÚO' tindrà l'última paraula votant de forma gratuïta a l'app de Mitele. Els espectadors decidiran les expulsions i la identitat del guanyador o guanyadora final, que es farà amb un premi de 50.000 euros. Com és habitual, els subscriptors de Mitele Plus, que també comptaran amb resums diaris, podran seguir un senyal ininterromput del que succeeixi a la casa 24 hores al dia.