'Supervivientes' fa un gir de 180° a la seva mecànica amb la primera expulsió definitiva

Els concursants desterrats de 'Supervivientes' ja no tenen més oportunitats després de més de tres setmanes en l'aventura. Després de la segona oportunitat a Manuel González i els desterraments de Samya Aghbalou, Nieves Fit i Ángela Ponce, arriba la primera expulsió definitiva. Aquesta es produirà en la quarta entrega de 'Supervivientes: Conexión Honduras' amb Sandra Barneda i Laura Madrueño aquest diumenge 30 de març a Telecinco.

El supervivent de Playa Misterio amb menor suport de l'audiència abandonarà definitivament els Cayos Cochinos per posar rumb de tornada a Espanya. Abans de conèixer aquest resultat, tindran a les seves mans una oportunitat de salvar-se participant en un joc de líder: 'La Presó del Tàrtar'. El guanyador podrà seguir en l'aventura de 'Supervivientes', reduint a tres la llista de candidats per acomiadar-se d'Hondures.

A més, els concursants de Playa Calma i Playa Furia disputaran la tercera cita de la Lliga dels Déus, amb tres jocs i una suculenta pizza com a recompensa. El primer joc posarà a prova la seva velocitat amb els peus lligats abans d'afrontar un trencaclosques. Els millors participaran en el segon joc, en el qual hauran de buscar a cegues una figura. I els que arribin al tercer joc, hauran de demostrar rapidesa i força per assolir a l'aigua un trident submergit, elevar-lo a una plataforma i clavar-lo al seu cim.

| Mediaset

D'altra banda, s'obrirà l'Oracle de Posidó per abordar les situacions més destacades de les últimes hores de 'Supervivientes' juntament amb Sandra Barneda. S'abordaran les conseqüències del petó de Montoya i Anita i les reaccions després de les últimes nominacions, amb Carmen Alcayde, Koldo Royo, Rosario Matew i Makoke com a candidats. Un d'ells, el que menys suport tingui la nit de dijous, s'acomiadarà dels seus companys per traslladar-se a Playa Misterio i viure un nou duel d'expulsió.

Recordem que la quarta gala de 'Supervivientes' va seguir líder en audiències sense rival en obtenir un gran 22,2% i 1.446.000 espectadors. El reality de Telecinco presentat per Jorge Javier Vázquez va pujar a un 28% en els espectadors de 25 a 44 anys. A més, 'Supervivientes' va aconseguir un bon 12,9% de quota i 1.686.000 en el seu express en l'access prime time.