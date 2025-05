Les paraules de Lara Álvarez sobre 'Supervivientes' tres anys després de la seva sortida

Encara que la seva presència va acabar el 2022, Lara Álvarez continua sent una de les figures que més a la ment venen als espectadors de Telecinco quan pensen en 'Supervivientes'. Després de vuit intenses edicions al capdavant del programa des d'Hondures, la presentadora va decidir tancar aquesta etapa de la seva vida professional per centrar-se en nous camins. No obstant això, l'afecte del públic no ha disminuït, i qualsevol aparició relacionada amb el format desperta una onada de nostàlgia.

Aquest va ser el cas fa unes setmanes, quan durant una gala de 'Supervivientes' a 'Tierra de Nadie', Carlos Sobera va donar pas a una telepromoció protagonitzada per Lara Álvarez. L'instant no va passar desapercebut: els espectadors, especialment actius a les xarxes socials, van celebrar el retrobament inesperat en pantalla de tots dos presentadors. Va ser un gest breu, però suficient per remoure emocions tant en els fans com en la pròpia Lara.

Dies després, durant un esdeveniment de RTVE per acomiadar Melody abans de la seva participació a Eurovisió, Lara Álvarez va ser preguntada per la seva connexió actual amb el programa. La seva resposta va ser clara: "Estic molt desconnectada de 'Supervivientes'. Però l'altre dia em va fer molta il·lusió perquè va aparèixer un anunci amb Carlos Sobera i em va arribar. Veure'm una altra vegada amb el meu estimadíssim company en pantalla, em va remoure allà totes les emocions".

| RTVE

Més enllà de l'anunci, Lara Álvarez no va amagar que el seu pas per 'Supervivientes' va marcar una etapa fonamental de la seva carrera. Encara que ha preferit allunyar-se del focus del programa, continua guardant un profund afecte per aquells que van compartir aquesta aventura amb ella. "Em fa enyorança no veure els meus companys tan sovint, perquè m'emporto grans amics i han estat molts anys de la meva carrera allà", va assegurar amb sinceritat davant els mitjans.

Recordem que La 1 estrenarà pròximament 'La Conexión', el nou concurs presentat per Lara Álvarez. Es tracta d'un format de coneixements diferent i novedós, que té el propòsit de buscar la connexió existent entre totes les respostes sorgides. Tot i que encara no té data d'estrena, s'espera que sigui una de les apostes de la cadena aquesta primavera.