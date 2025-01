De l'odi a l'amor: Les abraçades i carícies de Miguel Frigenti a Óscar Landa a 'GH DÚO'

Óscar Landa i Miguel Frigenti no van començar amb bon peu. El periodista es va mostrar molt crític amb el concurs del basc a 'GH19', tot just unes setmanes abans que comencés la seva aventura a 'GH DÚO'. No obstant això, sembla que en aquestes setmanes han pogut limar asprors i han arribat a ser grans amics.

I és que els dos concursants no només es mostren cada vegada més units, sinó també més afectuosos. Ja els hem vist fent-se petons a la galta, acariciant-se o agafant-se de les mans al sofà. "Estic sent molt afectuós amb ell", ha admès el periodista, que assegura que ell sempre ha estat molt afectuós i que "necessita" aquesta "complicitat".

És tal el nivell d'afecte a Óscar Landa, que ha arribat a assegurar que es posa "gelós" quan s'acosta a Àlex Ghita. "Em poso en mode tòxic", li comentava a Marieta Díaz.

| Telecinco

"Nosaltres estem molt bé, ens apreciem molt", li comentava al Súper. No obstant això, més endavant Miguel Frigenti es posava a plorar per com podia estar veient-se les coses fora. "Sé que el meu nòvio estarà preocupat per aquest tema", confessava entre llàgrimes. La situació ha explotat després que Óscar Landa li demanés estirar-se al seu costat al llit, acurrucant-se per "entrar en calor".

Tot i que ha assegurat que Nua, la seva parella, no té res de què preocupar-se, també es mostrava molt angoixat per si la complicitat que compartia amb Óscar estava sent malinterpretada. "Li tinc molt afecte a Óscar, però jo sé els límits i no els vaig a creuar", ha explicat. "Jo no podria viure sense el meu nòvio", ha acabat dient.

Per descomptat, la parella de Miguel Frigenti ha acudit a plató a respondre a algunes de les especulacions i teories que s'han llançat. "Crec que a ningú li agrada veure aquest tipus d'imatges de la seva parella", ha reconegut el jove. "Però la gent diu que Miguel està buscant carpeta i la seva veritable carpeta sóc jo, que porta 7 anys amb mi", ha volgut aclarir. Tot i reconèixer que s'ha sentit dolgut davant algunes de les accions de la seva parella, també ha aclarit que es refia d'ell i que "sap que l'estima".