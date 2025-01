Gerro d'aigua freda per a Manuel Cortés després de l'última decisió del públic de 'GH DÚO'

La gala de 'GH DÚO' d'aquesta nit ha posat fi a una de les enemistats més duradores d'aquesta edició. Manuel Cortés i Miguel Frigenti no han congeniat, esclatant en grans discussions al llarg d'aquestes setmanes. Però, finalment, l'audiència finalment s'ha pronunciat sobre qui havia de convertir-se en el quart expulsat oficial d'aquesta edició, seguint els passos de Álex Ghita, Ana Herminia i Vanessa Bouza.

Sense avançar-nos als esdeveniments, la nit començava amb un duel a tres bandes. Miguel Frigenti, Manuel Cortés i Jeimy Báez seguien a la palestra. Carlos Sobera ha actualitzat els percentatges al principi de la gala. Com s'ha mostrat al llarg de tota la setmana, un dels percentatges acumulava una gran part dels vots, amb un 54%. El segon i tercer percentatge estaven molt més enrere, amb un 21% i un 25%.

Jeimy Báez ha estat la primera salvada, unint-se així a Óscar Landa, Sergio Aguilera, Maica Benedicto, Javi Mouzo i José María Almoguera, que han estat salvats al llarg de la setmana. Davant la seva salvació, l'ex de Carlo Constanzia s'ha mostrat molt sorpresa.

| Mediaset

Per la seva banda, Miguel Frigenti ha reconegut que sabia que el duel estaria entre Manuel Cortés i ell. "Sabia que seria un duel, tots dos hem tingut problemes i és el normal", ha assegurat el periodista. "M'alegra estar aquí amb ell", li ha dit el seu contrincant, que també s'ha mostrat alegre de la salvació de Jeimy Báez.

Una nova actualització de percentatges ha mostrat que l'audiència tenia molt clar a qui volia fora. Amb un aclaparador 68%, un dels nominats s'imposava a l'altre, que acumulava tan sols un 32% dels vots.

Finalment, l'audiència no ha perdonat l'actitud del fill de Raquel Bollo, que porta mantenint discussions amb els seus companys per la seva actitud derrotista i victimista. Manuel Cortés s'ha convertit en el nou expulsat per l'audiència. Sense gairebé pronunciar paraula, el jove s'ha aixecat decidit a marxar.

| Mediaset

"Jo no tinc res en contra d'ell", ha declarat el periodista, mostrant-se amigable en el seu comiat. Sense gairebé mediar paraula, Manuel Cortés ha abandonat la casa. No obstant això, no és l'única expulsió que aquesta nit sacsejarà 'GH DÚO', que ja ha cridat al camió de mudances.