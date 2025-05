Joaquín Prat destapa ara l'estratègia d'Álvaro Muñoz Escassi a 'Supervivientes'

Dos mesos després de l'inici de l'aventura de 'Supervivientes' sembla que Álvaro Muñoz Escassi ha començat a agafar protagonisme. Des de l'arrencada de l'edició molts han assenyalat que el concursant estava fent un mal concurs en no entrar en les trames. Fins i tot en directe els presentadors han cridat en diverses ocasions l'atenció a Álvaro Muñoz Escassi per no participar en els debats a palapa.

Aquest canvi d'actitud ha estat comentat a 'Vamos a ver' per Joaquín Prat: "Aplaudeixo a Antonio Rossi i Alessandro Lequio que ja venien anticipant que Escassi despertaria quan ell volgués. Vaig més enllà, el principi d'autoritat en un reality amb la resta es va cimentant a poc a poc. Quan ja té aquest principi d'autoritat amb la resta dels seus companys és quan dona el cop a la taula. Això és de mestre de reality".

"I sobretot després de tenir el convenciment que l'audiència l'ha salvat quan l'han exposat els seus companys", afegia Antonio Rossi. "Que l'hagin salvat de la nominació és el que li ha donat la força per dir: ho estic fent bé", opinava també Carmen Borrego a 'Vamos a ver'.

| Mediaset

Cal destacar que el debat ha arrencat després d'una bronca d'Anita amb Álvaro Muñoz Escassi a 'Supervivientes'. Tots els companys estaven al costat de la jove, però han canviat de bàndol tan bon punt el genet ha donat la seva opinió. "Però Anita es posa per boina a tots menys a Escassi, perquè té autoritat i el respecta tothom", opinava Joaquín Prat.

"És líder a l'ombra com hem dit des del principi. Ho ha demostrat sense ser nominat durant molt de temps i en el moment en què ha estat nominat l'audiència l'ha salvat. Això ha estat un gran missatge", afegia Alessandro Lequio, mentre Antonio Rossi donava en la clau: "I sense entrar en cap conflicte".

"No és líder qui vol, sinó qui pot. Escassi s'ha guanyat tot el respecte que les coses es facin com ell diu perquè han vist que funcionen, que amb Escassi funciona", concloïa el debat Sandra Aladro.