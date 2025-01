Javi Mouzo activa el protocol d'abandonament de 'GH DÚO' per un motiu de pes

La gala d'aquest dijous ha començat amb un deja vu. Javi Mouzo entrava al confessionari després d'haver expressat dubtes sobre la seva continuïtat a la casa de 'GH DÚO'. Ja va abandonar a 'GH 19' després que la seva parella, Vanessa Bouza, li ho demanés després de ser expulsada. Aquesta vegada, encara que semblava que superaria l'expulsió de la seva esposa des de fa 13 anys, la separació torna a passar-li factura.

"Em trobo deprimit. Se m'ha creuat un cable i no me'l descrua ni Déu", confessava el gallec als seus companys. Malgrat les paraules d'ànim de Maica Benedicto o Miguel Frigenti, dos dels seus majors suports a la casa, assegura que només pot pensar a marxar.

"Parlava avui amb el Súper i em llevo amb un dolor al pit... el bo és que sé que és un dolor mental", li ha confessat a Carlos Sobera, quan ha connectat amb el confessionari. Finalment, Javi Mouzo ha confessat el motiu del seu possible abandonament: "La trobo massa a faltar...", ha revelat, fent referència a la seva esposa.

Així, es repeteix la situació del seu passat concurs, on el gallec fa amenaça d'abandonar per trobar a faltar la seva parella. "Pensava que ho portaria millor", ha confessat, assegurant que Vanessa Bouza havia intentat mentalitzar-lo que ella seria la primera expulsada. "Ella és la meva persona, la meva vida i el meu tot", li ha dedicat el gallec, davant el rostre seriós de la seva dona des del plató.

| Mediaset

"No sé si vull abandonar. No vull decebre totes les persones que han dipositat la seva confiança en mi", s'ha confessat el gallec, abans que Carlos Sobera li oferís una estona per pensar-s'ho bé. Per la seva banda, Vanessa Bouza ha assegurat que "no vol que abandoni", però que creu que ho farà.

Per la seva banda, Vanessa Bouza ha assegurat que, a diferència de la seva edició original, on li va demanar que abandonés, aquesta vegada "no vol que ho faci". "Quan se li fica alguna cosa al cap, és difícil que canviï d'opinió", ha assegurat ella, que assegura conèixer-ho com ningú i que creu que s'acabarà abandonat.

Finalment, entre els crits d'ànim del plató i davant de l'atenta mirada de Vanessa Bouza, s'ha pronunciat. "Sabeu que tinc un respecte total per aquest programa, per això no es mereixen veure aquest Javi", ha començat solemne. "Tu millor que ningú saps que l'amor és el més important del món i si voleu veure el Javi de sempre, aquesta nit vull dormir amb la meva dona", donant a entendre que sí.

Han estat les paraules de la dona les que li han fet canviar l'opinió. "Res ha canviat. T'estimo No abandonis, t'ho demano per favor", li ha dit Vanessa Bouza, visiblement emocionada. "Jo també necessito dormir amb tu i fer chiqui-chiqui bum-bum però d'això ja hi haurà temps", li ha animat. Davant això, Javi Mouzo ha somrigut i ha acabat prenent la decisió de quedar-s'hi. "Ho faig per tu, Vanessa", l'ha dedicat abans de tornar a entrar a casa de 'GH DÚO'.