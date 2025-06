Antonio Rossi assenyala el veritable motiu de la salvació de l'Anita a 'Supervivientes'

L'Anita i en Montoya han tornat a aconseguir ser salvats pel públic de 'Supervivientes' aquest diumenge. L'última expulsió, que va deixar fora en Damián Quintero, va comptar amb la parella com els primers salvats. Això s'ha debatut al plató de 'Vamos a ver', amb opinions dividides.

"Compartiu o no el que vota el públic, en Pelayo ho respecta, però no ho entén, per què creieu que salven de manera sistemàtica l'Anita i en Montoya", preguntava en Joaquín Prat.

"L'Anita agrada perquè sembla ser una persona que actua amb llibertat, sense por al judici aliè i això per a moltes persones, especialment en un entorn tan exposat com pot ser un reality, pot resultar inspirador o provocador, segons l'angle des d'on tu ho mires. Però aquest és el resum pel qual crec que agrada l'Anita. A més, crec que és una noia que no respon a cap tipus d'estereotip: no és una dona amb faccions tipus model..."

| Mediaset

Tanmateix, l'Antonio Rossi apuntava directament a altres motius: "Però està enamorada i estem vivint en capítols una història d'amor que és dramàtica, que adoba molt més l'argument. No se sap com acabarà i com la trenqui el públic se la carrega. El públic està desitjant que arribin fins al final, què passarà al juliol, a l'agost, si es suportaran..."

"Però també hi ha un element de pena cap a ella, veure-la tan entregada a un home que l'ha 'maltractada'", afegia l'Alessandro Lequio. Per la seva banda, l'Adriana Dorronsoro opinava més com el seu company a 'Vamos a ver': "Aquesta història d'amor es pot veure fora. En el seu cas és més que des d'un principi ens han mostrat que són reals i obertament tal com són, que és el que ha agradat a la gent".

"Es pot ser real i ser una merda de concursant. Crec que han salvat en Montoya pels que odien els altres. Si tu odies en Pelayo o l'Escassi, salves en Montoya", sentenciava l'Alexia Rivas. "En aquest cas no crec que hagin salvat l'Anita i en Montoya, que també, sinó que en Damián, el pobre, amb el repartiment que va fer, estava destinat a sortir tan bon punt estigués nominat", afegia l'Alejandra Prat

Finalment, l'Alessandro Lequio feia un vaticini: "Si arriben tots dos a la final, l'Anita i en Montoya, i un tercer, que podria ser l'Escassi, qui guanya és l'Escassi. Els altres dos es reparteixen els vots".