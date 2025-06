Joshua Velázquez revela ara la seva gran decepció després de sortir de 'Supervivientes'

Després de setmanes de silenci, Joshua Velázquez ha trencat el seu silenci, compartint amb els seus seguidors una de les decepcions que s’ha endut del seu pas per 'Supervivientes'. El dissenyador, que fins ara s’havia mostrat contingut a l’hora de parlar dels seus companys, ha explicat els motius que l’han distanciat d’Álex Adrover, amb qui mantenia amistat a Hondures.

La revelació ha arribat a través dels seus stories d’Instagram, coincidint amb la sortida forçada d’Álex Adrover de 'Supervivientes' després de patir una lesió al genoll. Tot i que Joshua Velázquez no li desitja cap mal pel que ha passat, no ha pogut evitar expressar el que fa temps que sent: "Si no ho dic em sortirà un bony... Compte! Que sento moltíssim que hagi hagut de marxar per prescripció mèdica per la caiguda. Això no s’ho mereix ningú, però és que l’Álex hauria d’haver estat expulsat tres setmanes enrere o un mes enrere".

"M’he assabentat de coses que no m’han agradat d’ell. Em mostrava una cara per una banda i per darrere em deia altres coses. Per mi ha estat la decepció i la desil·lusió de 'Supervivientes'. Jo em vaig tirar de l’helicòpter amb ell i li tenia un afecte immens, però per mi és la persona més falsa que ha trepitjat 'Supervivientes'", deia Joshua Velázquez.

| Mediaset

Tot i la contundència de les seves paraules, Joshua Velázquez ha preferit no entrar en els detalls d’aquesta ruptura personal, encara que ha deixat clar que podria fer-ho en el futur. "Et posa cara de bo, però després per darrere te la va clavant. Potser algun dia us explico què ha passat", ha explicat.

Tot i el regust amarg que li deixa el seu desacord amb Álex Adrover, Joshua Velázquez valora el seu pas per 'Supervivientes' com una experiència inoblidable. Assegura que ha complert un somni i que també s’endú amistats veritables, com la que manté amb Montoya, a qui considera guanyador: "No n’hi ha un altre".

"No tornaria a conviure, sens dubte, amb l’Anita. M’he endut molt bé amb ella, ha estat una relació d’amor-odi, l’estimo moltíssim. Sé que la tindré fora, però és que és una cridanera i una manaire", ha revelat també.