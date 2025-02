Mor per un càncer l'actriu Lee Joo-Sil, coneguda per 'El juego del calamar'

Els fans de 'El juego del calamar' estan de dol per la mort de Lee Joo-Sil, actriu de la recent estrenada segona temporada. Ha mort a causa d'un càncer als 81 anys d'edat a casa seva a Uijeongbu, segons ha comunicat la seva família als mitjans sud-coreans.

Segons va informar el mitjà coreà The Chosun Ilbo, ha mort a causa d'un càncer d'estómac diagnosticat fa tan sols dos mesos. Fa 30 anys, l'actriu ja havia superat un càncer de mama i, a causa d'això, els metges li pronosticaven un any de vida. El funeral se celebrarà aquest dimecres 5 de febrer a l'hospital sud-coreà Sinchon Severance, conforme afirma el mitjà Deadline.

En aquesta segona entrega de la sèrie de Netflix, Joo-Sil va interpretar la mare de dos personatges clau: Hwang Jun-Ho (Wi Ha-Joon), el detectiu decidit a acabar amb el macabre joc, i el seu germanastre, El Líder (Lee Byung-hun).

| Netflix

A part de l'exitosa sèrie creada per Hwang Dong-hyeok, la intèrpret va protagonitzar altres grans papers en pel·lícules com Tren a Busan on va fer de la mare Gong Yoo. Aquest film és una de les pel·lícules de terror més aclamades per la crítica. En ella, un brot viral misteriós posa Corea en estat d'emergència i Busan és una ciutat que es defensa amb èxit de l'epidèmia.

També ha treballat en Death of a Salesman i Macbeth, i en populars sèries com Hyunjaeneun Areumdawo, Happiness o Jeonwonilgi. El 2023, Lee va guanyar el premi a la millor actriu de repartiment al Festival de Cinema Wildflower i el 1989 va guanyar un premi Baeksang.

Després de la mort de l'actriu, encara el futur del seu personatge a 'El Juego del Calamar' està per veure. De moment no se sap si el seu paper apareixerà a la tercera temporada. Una part en la qual ja està confirmada la seva data d'estrena, arribarà a Netflix el pròxim 27 de juny.

"En un principi vaig visualitzar les temporades 2 i 3 com una sola història. Així és com la vaig escriure. Però, en el procés, van resultar ser massa episodis", va destacar Hwang Dong-hyuk, creador de la sèrie.