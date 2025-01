Troben sense vida l'actor Francisco San Martín ('Jane the Virgin') amb tan sols 39 anys

L'actor espanyol Francisco San Martín ha estat trobat sense vida a la seva residència de Los Angeles a l'edat de 39 anys. Segons van informar mitjans nord-americans, la mort va ocórrer el passat 16 de gener, encara que la notícia va transcendir aquest dilluns 20. L'oficina forense del comtat de Los Angeles va confirmar que la causa de la mort va ser suïcidi per penjament.

Nascut a l'illa de Mallorca, però criat a Montana, Francisco San Martín va començar la seva trajectòria artística participant en produccions de teatre infantil. Durant la seva adolescència, va tornar amb la seva família a Madrid, on va iniciar la seva formació en interpretació. De fet, va compaginar la seva carrera com a model amb les seves primeres aparicions a la televisió i el cinema espanyol.

Francisco San Martín va assolir fama internacional interpretant el paper de Darío Hernández a la popular sèrie nord-americana 'Days of our Lives', entre els anys 2010 i 2011. Després de la seva sortida de la sèrie, va recuperar el seu personatge el 2017, apareixent en un total de 59 episodis. La seva carrera va incloure altres destacades participacions, com la multipremiada pel·lícula "Behind the Candelabra", protagonitzada per Michael Douglas i Matt Damon.

| Archivo

A més, també va participar en les sèries 'The Bold and the Beautiful' com a Mateo en 16 capítols i l'exitosa 'Jane the Virgin' com a Fabian en només 7 episodis. Cal destacar que, malgrat ser espanyol, mai havia participat en cap producció nacional, sent tota la seva fama en projectes internacionals.

Després del seu traspàs, la revista Forbes va destacar l'homenatge que li va retre la seva companya de repartiment a 'Days of our Lives', l'actriu Camila Banús. A través del seu perfil d'Instagram, Banús va escriure: "Pepe, què puc dir-te, però t'estimo i descansa en pau, amic meu. El meu únic testimoni va ser que Pau em va cantar feliç aniversari enmig d'un concert a Hollywood, no ho podies creure. T'estimo molt molt molt; tant de bo t'hagués dit més coses".