Mor Xosé Manuel Piñeiro, icònic presentador de la Televisió de Galícia

Aquest dimecres, 22 de gener, ha mort Xosé Manuel Piñeiro, més conegut com Superpiñeiro, una de les figures més icòniques de la televisió gallega. La notícia va ser compartida pel programa 'Galicia por Diante' de la ràdio gallega.

"Mor Xosé Manuel Piñeiro. Un dels grans se n'ha anat i ens quedem tristos i sols", ha compartit a les seves xarxes socials el programa radiofònic. A més, es preveu que al llarg del dia hi hagi diferents homenatges a TVG.

Nascut a Allariz el 1957, Xosé Manuel Piñeiro va compaginar durant anys la seva faceta d'educador amb la televisió. Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, va treballar com a professor de filosofia i ètica a la Universitat Laboral d'Ourense. També com a orientador educatiu als instituts Finca Sevilla i As Lagoas, deixant una empremta inesborrable en l'àmbit acadèmic.

| TVG

No obstant això, va ser la seva trajectòria a la Televisió de Galícia (TVG) la que el va consagrar com un referent. Va conduir l'exitós programa 'Supermartes' durant més d'una dècada, des de 1992 fins al 2005, un espai que va marcar una generació. També va estar al capdavant d'altres programes emblemàtics com 'Tequelexou', 'Téquele, téquele' i 'Acompáñenos', a més de presentar nombroses gales i especials a la cadena autonòmica. Des de 2011, va liderar el programa musical 'Bamboleo', conquerint l'audiència amb el seu carisma i proximitat.

Al llarg de la seva carrera, va rebre múltiples reconeixements, com el Premi Rebulir de la Cultura Gallega el 2014 i la prestigiosa medalla Castelao el 2020, que van destacar la seva aportació a la cultura i la identitat de Galícia.

El novembre de 2018, Xosé Manuel Piñeiro va anunciar la seva retirada temporal de la televisió després de ser diagnosticat amb un mieloma múltiple. Deu mesos després, va reaparèixer emocionat al programa 'Luar', on va rebre una gran ovació del públic. El seu retorn definitiu a la TVG es va produir el 2019 amb 'Pequenos Fenómenos,' demostrant una vegada més el seu amor per la televisió i per connectar amb les famílies gallegues.

A més de la seva tasca televisiva, Xosé Manuel Piñeiro va ser columnista a La Región i Atlántico Diario, on va compartir les seves reflexions amb els seus lectors