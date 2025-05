Mor Maríano Ozores, mític director de cinema i figura clau en els inicis de TVE

El cinema espanyol perd una de les seves figures més representatives: Maríano Ozores ha mort a Madrid als 98 anys. Director, guionista i figura imprescindible en la història de la comèdia nacional, el seu nom va quedar lligat durant dècades a un tipus de cinema popular, reconeixible i tremendament exitós a taquilla. La seva carrera també va estar lligada als inicis de TVE, com a director de programació.

Amb prop de 100 pel·lícules en la seva filmografia, Maríano Ozores va ser el creador de títols que van arrasar entre el públic. Alguns com "Los bingueros", "Objetivo BI-KI-NI" o "El liguero mágico", amb actors emblemàtics com José Luis López Vázquez, Gracita Morales, Alfredo Landa o Andrés Pajares. El seu estil va marcar una època: pel·lícules de baix pressupost, grans rendiments econòmics i una fórmula que connectava directament amb l'espectador.

Hereu d'una saga familiar bolcada en la interpretació, ja que era fill d'actors i germà dels populars José Luis i Antonio Ozores, Maríano Ozores es va introduir en el món creatiu a través de l'humor escrit, col·laborant en la revista satírica La Codorniz. Més endavant es va sumar a la llavors incipient TVE, on va assumir tasques de programació i es va encarregar de projectes com 'Aeropuerto Telefunken', emès el 1959.

| Academia de Cine

Aquell mateix any va fer el salt al cinema amb 'Las dos y media' i veneno, la seva òpera prima com a director, protagonitzada pels seus propis germans i la seva cunyada, l'actriu Elisa Montes. Encara que la seva trajectòria va començar explorant diferents gèneres, com a "La hora incógnita" (1964), una de les primeres pel·lícules espanyoles sobre el risc nuclear, aviat va centrar la seva carrera en la comèdia, on va trobar el seu segell i el seu èxit.

A televisió també va deixar empremta. El 1992 va dirigir la telecomèdia 'Taller Mecánico SA' per a TVE, amb Antonio Ozores, María Silva i Florinda Chico en el repartiment. Un any més tard, també per a TVE, va rodar 'El sexólogo', una sèrie que amb prou feines va emetre dos episodis abans de ser cancel·lada després de crítiques de partits d'esquerra. No obstant això, el 1994, la cadena Antena 3 va rescatar el projecte sota el nom 'La noche de Ozores'.