Mor Ángel Herrero, concursant de 'Supervivientes 2006'

Aquest dilluns 3 de febrer ha mort Ángel Herrero, concursant de 'Supervivientes: Perdidos en el Caribe' el 2006, als 84 anys d'edat. És un dia de dol per als fans d'aquest reality i pel seu fill, Pepe Herrero. De moment, es desconeix la causa de la seva mort.

El concursant va saltar a la fama quan el seu fill es va presentar a 'Gran Hermano 7' alçant-se amb la victòria. En aquell temps, el pare va defensar el seu successor amb ungles i dents des del plató. Aquest paper com a defensor, el va portar a ser un dels concursants en el reality de l'illa.

El seu pas per la supervivència va durar 42 dies sent el sisè expulsat. En la primera edició de 'Supervivientes', després del seu salt a Telecinco, va compartir concurs amb Marlene Mourreau, Verónica Romero, Marta Valverde, Pipi Estrada i Carmen Russo, guanyadora de l'edició.

| Mediaset

Precisament, un dels seus companys ha estat qui ha fet públic la seva mort: "Estimat Ángel. Va ser un honor conèixer-te i aprendre de tu en aquella illa de Samaná el 2006 de Supervivientes", ha declarat Jesús de Manuel, que va quedar tercer en el reality. "Sempre amb el saber estar, l'educació i la classe. Mai oblidaré com et prestaves a tot el que et demanàvem. Vas ser el pare d'Amor de contrabando, el meu primer videoclip. Gràcies per tot, amic. Abraçada a tota la família. Descansa en pau".

L'intensitat i veracitat en la relació entre pare i fill és el que va fer que l'espectador s'enamorés tant de l'un com de l'altre. I és que, la relació va passar de res a tot sota l'atenta mirada dels focus del plató.

Després de la separació d'Ángel Herrero amb la seva dona, Pepe va perdre tot el contacte amb el seu progenitor. El guanyador de 'Gran Hermano 7', no va conèixer el seu pare fins ben gran. Encara que això no va impedir que la seva relació fos molt estreta i inseparable tal com van demostrar a la televisió. La defensa al seu fill va ser constant convertint-se així en un dels concursants més estimats en la història de 'Gran Hermano'.