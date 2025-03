Gerro d'aigua freda per a Alain Hernández després d'una traïció a 'Sueños de Libertad'

Jesús, personatge d'Alain Hernández, retreu als Merino el seu gir inesperat en la votació. Aquest dimecres 5 de març, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', María va tornar marejada de la seva trobada amb l'avortera. Damián va posar al corrent Begoña i Andrés de l'intent de cop d'estat de Jesús. Els Merino es van penedir d'haver confiat en Jesús, per la qual cosa Damián va intentar maniobrar per expulsar-lo de Perfumeries De la Reina.

Carmen va tornar a la botiga, amb la intenció de resoldre el conflicte amb Marta. Davant d'una Digna enfonsada, Joaquín no va perdre l'esperança i va confiar que tirarien endavant el balneari. Don Agustín, molest amb Marta després d'assabentar-se que no oficiarà el seu futur enllaç amb Pelayo, va sospitar que la parella amagava alguna cosa. Don Pedro es va assabentar del paper que va jugar la seva germana en l'alliberament d'Andrés.

| Atresmedia

En audiències, aquest mes de febrer, 'Sueños de libertad' amb un 13,5% i 1.227.000 espectadors va complir el seu primer aniversari liderant amb el seu rècord de temporada. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 5 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Gema intenta guanyar-se el favor de Carmen per tenir més llibertat com a dependenta. Jesús, personatge d'Alain Hernández, retreu als Merino el seu gir inesperat en la votació: el van deixar a l'estacada. Tasio es desfoga amb Carmen la seva angoixa per veure's atrapat entre les dues famílies.

Claudia demana a Fina que li deixi el dormitori de les noies per ensenyar a llegir a Manuela. Don Pedro intenta retornar a Digna una mica d'il·lusió i esperança. Digna trasllada la seva preocupació a Irene després de descobrir que Joaquín va beure alcohol en una reunió.

A més, Gema percep que les noies de la botiga li fan el buit. Mogut pel seu odi als Merino, Jesús decideix furgar en el passat de Luz. Després del defalliment de María, Luz i Begoña l'han d'atendre d'urgència i en secret: si acudeix a l'hospital, la detindran per avortar.