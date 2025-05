'De Viernes' anuncia els seus quatre convidats, amb un retorn que donarà molt a parlar

'De Viernes' ja ha anunciat la seva llista de convidats per a aquest 30 de maig. El programa de Santi Acosta i Beatriz Archidona comptarà amb quatre convidats de luxe, entre ells, amb un esperat retorn al plató. En audiències, la setmana passada, 'De Viernes' puja més d'un punt fins a un 11,2% i 898.000 televidents amb l'entrevista a Carlo Costanzia, Ángel Cristo JR i Ana Herminia.

D'aquesta manera, després de 12 dies d'estada a 'Supervivientes', Terelu Campos reapareixerà en un plató a 'De Viernes'. La seva germana la posarà al dia de totes i cadascuna de les polèmiques que han sorgit a la seva família en aquest període. Des del desencís d'Alejandra Rubio amb Carmen Borrego, les dures paraules que li va dedicar al programa Belén Rodríguez, la recent entrevista a Carlo Costanzia i els rumors de ruptura entre el jove i la seva filla.

A més, Terelu Campos també abordarà el seu pas per 'Supervivientes'. En especial, el seu suposat romanç amb Álvaro Muñoz Escassi, que la seva pròpia filla desconeixia. Així com els seus grans moments amb Montoya i els seus durs enfrontaments amb Makoke i Pelayo, en presència del xicot de la primera i de la mare del segon.

D'altra banda, Yulen Pereira visita 'De Viernes' per donar la cara i respondre a tot el que ha passat en la seva relació amb Jeimy Báez en una de les seves entrevistes més complicades. L'esportista d'esgrima donarà la seva versió sobre l'embaràs de la jove. Jeimy Báez podrà respondre punt per punt a les seves paraules al plató.

Així mateix, Alba Muñoz, exdona d'Antonio Tejado, reapareixerà a 'De Viernes' per parlar amb contundència de com és la seva relació actual i la de la seva filla amb el nebot de María del Monte. Aquest ha estat recentment processat com a presumpte autor intel·lectual del robatori amb violència que es va produir a la casa de l'artista.

Finalment, 'De Viernes' abordarà l'última hora de 'Supervivientes' després de l'expulsió de Carmen Alcayde amb les valoracions del seu equip de col·laboradors. Comptarà amb Carmen Borrego; Charli, xicot de Carmen, Elena, mare de Pelayo, i Gonzalo, xicot de Makoke; i l'exsupervivent Laura Cuevas.