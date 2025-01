'De Viernes' anuncia inesperadament la convidada més buscada després de mesos de silenci

'De Viernes' torna a tirar la casa per la finestra amb convidats de luxe. Elisa Mouliaá seu al programa tan sols 24 hores després de declarar davant el jutge. En un lliurament que comptarà amb Bárbara Rey al plató per respondre amb proves al seu fill i valorar el testimoni d'Ana Herminia a 'GH DÚO'.

D'aquesta manera, l'actriu i presentadora Elisa Mouliaá seurà al plató de 'De Viernes' després de declarar davant el jutge arran de la denúncia que va interposar contra Íñigo Errejón per una presumpta agressió sexual. En el nou lliurament que Telecinco emet demà divendres 17 de gener, explicarà com va viure aquella situació, com ha afrontat els últims mesos i com es troba després de la seva compareixença judicial.

A més, Bárbara Rey estarà present al plató de 'De Viernes' per fer front a les últimes acusacions del seu fill. Ángel Cristo JR va apuntar que quan vivien junts "sempre hi havia depressions, crits i baralles" i que "ha anat deixant moltes víctimes al seu pas". La vedet aportarà missatges i cartes enviades pel seu fill que aportaran llum sobre com era realment la seva relació.

| Mediaset

A més, valorarà el recent testimoni d'Ana Herminia a 'GH DÚO', en el qual feia una crida a la pau i al perdó familiar.

D'altra banda, 'De Viernes' seguirà de prop amb un equip desplaçat a Las Palmas de Gran Canaria l'última hora sobre la situació per la qual està travessant la filla d'Anabel Pantoja. La petita està ingressada a la Unitat de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari Materno Infantil de la ciutat.

Per últim, 'De Viernes' analitzarà amb imatges inèdites tot el que ha succeït després de l'última gala de 'GH DÚO'. Comptarà amb la incorporació d'Isa Pantoja a l'equip de col·laboradors, que seguiran integrant com sempre Carmen Borrego, Aurah Ruiz, Vanessa Bouza, Rosa Benito i María Jesús Ruiz.

Recordem que, la setmana passada, 'De Viernes' va caure a la segona posició en audiències amb un fluix 10% de share i 851.000televidents amb l'entrevista a Ángel Cristo JR. L'espai va congregar 3.827.000 espectadors únics.