Una trucada dona un gir de 180º a la vida de Carles Sanjaime a 'La Moderna'

Don Fermí, personatge de Carles Sanjaime, rebrà una altra trucada anònima amb informació sobre la reina Lázara. Aquest dilluns 3 de febrer, a les 16:20h, els fans podran seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, Don Fermí va intentar, sense èxit, esbrinar qui va ser la persona i des d'on el va trucar. Maruja va alertar Paula sobre el seu pare i el seu germà; havien d'estar previnguts per si ell decidia fer alguna cosa contra ells. Tant Rodrigo com Paula van prendre la iniciativa de mudar-se a una pensió, encara que tots dos dormissin en habitacions separades.

Paral·lelament, per tancar el tracte amb els americans, Emiliano va necessitar vendre el cent per cent de les accions de l'empresa, però li faltava l'1% en mans de don Fermí. A més, Marcelina es va assabentar que hi havia una vacant de cambrer al Saló de te, i es voldrà postular per al lloc. Finalment, Iván va reconèixer a Mercedes que volia guanyar-se la confiança del seu pare, però per estar pendent de tots els seus moviments.

| RTVE

Cal destacar que, en audiències, 'La Moderna' segueix en alça a poques setmanes del seu final. La sèrie va acabar gener com el millor mes de la seva història amb un 9,8% de share i 861.000 espectadors. De fet, 'La Moderna' va guanyar sis dècimes respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna', Don Fermí justifica la seva negativa a no vendre l'1%. No li semblarà convenient fer-ho fins a saber què ha passat amb Lázara, i Emiliano li ho comunicarà a Iván. Mentrestant, intentarà convèncer-lo perquè li ho vengui, encara que amb resultats adversos. El mateix don Fermí, personatge de Carles Sanjaime, rebrà una altra trucada anònima amb informació sobre la reina Lázara.

Paral·lelament, Paula i Rodrigo s'instal·laran a la casa de convidats on es faran passar per cosins davant Amadora, la seva governanta. Alhora, Cañete li explicarà a Quico que Teresa i ell s'ho van passar molt bé en un sopar amb Paula, provocant la seva ira. També, les noies de 'La Moderna' deixaran clar a Simó que no permetran més amenaces a Pietro. Un Pietro que rebrà una carta de Galícia.