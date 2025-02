Carolina Lapausa pren una decisió important sobre el seu futur a 'Sueños de Libertad'

Luz, personatge de Carolina Lapausa, moguda pel remordiment, pren una decisió respecte a la seva continuïtat. Aquest dilluns 3 de febrer, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Andrés va confessar que sabia la veritat sobre com va marxar Víctor de casa. Paral·lelament, Marta i Fina, afectades, van buscar la manera de fer front als rumors que les perseguien. Digna va percebre la incomoditat de Luz en escoltar Gema parlar sobre la maternitat.

A més, malgrat els intents de Tasio per impedir-ho va arribar el comiat de Carmen. Manuela i don Agustín es van reconciliar. Els Merino i el senyor Pedro van arribar a un important acord a esquena dels De la Reina que va afectar la direcció de l'empresa.

Mentrestant, Leonor es va acomiadar de Claudia i ella la va animar a que perseguís els seus somnis amb constància i dedicació. Finalment, els Merino van intentar executar el seu pla amb els De la Reina guanyant aliats a la fàbrica i a casa De la Reina.

| Atresmedia

Aquest 2024, 'Sueños de libertad' davant 1.211.000 i un 13,2% de share, ha estat la segona sèrie més vista de la televisió, convertida en la revelació de l'any. És la sèrie diària més vista, aconseguint 2,1 milions d'espectadors únics, sent líder invicte cada mes i en el 96% de les seves emissions. Avantatja els seus competidors en 5,4 i 4,3 punts respectivament.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad',Andrés revela a la resta dels De la Reina les intencions dels Merino. Digna s'assabenta de com va actuar Tasio durant la votació per vetar Marta de la direcció de l'empresa. Els De la Reina prenen cartes en l'assumpte per evitar que els prenguin la direcció de l'empresa.

Per a la seva sorpresa, Claudia s'assabenta de la donació de doña Elvira. Ara que el senyor Pedro pensa que són amants, Pelayo insisteix a casar-se amb Marta. Luz, personatge de Carolina Lapausa, moguda pel remordiment, pren una decisió respecte a la seva continuïtat a la colònia.

Tant Digna com Damián intenten seduir Tasio perquè resolgui la votació al seu favor. María es molesta perquè Begoña continua indagant en les seves contradiccions i en el tema de la desaparició de Víctor. La votació per la direcció de l'empresa es decideix pel vot de Tasio, que agafa els De la Reina per sorpresa.