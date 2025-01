La decisió de Pepe Nufrio que dona un gir de 180º a la seva vida a 'La Moderna'

Iván, personatge de Pepe Nufrio, reconeixerà a Mercedes que vol guanyar-se la confiança del seu pare. Aquest divendres 31 de gener, a les 16:20h, els fans podran seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, Emiliano va tenir un enfrontament amb Rodrigo sent ja administratiu. Rodrigo va complir el seu primer dia de feina al saló, mostrant-se agraït amb don Fermín. Iván va tenir un desacord amb la seva mare, ja que ella va pensar que s'havia convertit en el braç dret del seu pare.

La festa de Mercedes al Madrid Cabaret va resultar ser tot un èxit, gràcies principalment a Iván i a les germanes Valbuena. Al mateix temps, Fuensanta Toledo, una clienta habitual de 'La Moderna', va ser atacada per l'Encaputxat de la Puerta del Sol. Tots els treballadors van estar al corrent del que explicava la premsa sobre el succés i l'Encaputxat.

Finalment, don Fermín va rebre una trucada anònima reveladora sobre la seva esposa. Per fi va sortir de dubtes i va saber què va passar amb ella.

En audiències durant el mes de novembre, les sèries diàries 'La Promesa' i 'La Moderna' van seguir a l'alça. D'aquesta manera, 'La Moderna' amb un 9% de share i 758.000 espectadors aconsegueix el seu segon millor promig mensual històric en quota. A més, La 1 ha signat recentment la renovació de la sèrie, que comptarà amb 45 capítols més dels previstos.

Què passarà en el capítol de divendres de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna', Don Fermín intenta, sense èxit, esbrinar qui va ser la persona i des d'on el va trucar. Maruja alertarà Paula sobre el seu pare i el seu germà; hauran d'estar previnguts per si ell decideix fer alguna cosa contra ells. Tant Rodrigo com Paula prendran la iniciativa de mudar-se a una pensió, encara que ambdós dormin en habitacions separades.

Paral·lelament, per tancar l'acord amb els americans, Emiliano necessitarà vendre el cent per cent de les accions de l'empresa, però li faltarà l'1% en mans de don Fermín. Els seus treballadors de 'La Moderna' comptaran amb una preocupació general a causa de l'Encaputxat de la Puerta del Sol.

A més, Marcelina s'assabentarà que hi ha una vacant de cambrer al Saló de te, i es voldrà postular per al lloc. Finalment, Iván, personatge de Pepe Nufrio, reconeixerà a Mercedes que vol guanyar-se la confiança del seu pare, però per estar pendent de tots els seus moviments.