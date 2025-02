L'imminent canvi de 'La Hora de La 1' després del retorn d'Ana Rosa al matí

A partir del pròxim dilluns 3 de febrer, la programació matinal de TVE patirà una modificació amb un lleuger avançament en l'horari habitual de 'La Hora de La 1'.L'espai conduït per Silvia Intxaurrondo i Marc Sala avançarà la seva emissió en deu minuts, començant a les 7:50h en lloc de les 8:00h, com venia sent habitual. Són tan sols uns minuts, però es tracta d'un canvi molt significatiu tenint en compte els moviments de la competència.

I és que aquest ajust es produeix en un context de canvis en la graella matinal, amb el retorn d'Ana Rosa Quintana a Telecinco amb 'El programa de AR'. La reestructuració a Mediaset ha portat a que 'La mirada crítica', presentat per Ana Terradillos, avanci el seu horari d'emissió de 8:00h a 9:00h, just abans de l'espai d'Ana Rosa Quintana. En resposta a aquests moviments, TVE ha decidit també ajustar la seva programació.

L'anunci del canvi a 'La Hora de La 1' va ser realitzat per Silvia Intxaurrondo al tancament del programa del divendres 31 de gener. "Novetats importants, a part que marxem de cap de setmana, que dilluns quan tornem a part de tornar molt més descansats i relaxats, com ens encanta estar amb vostès avançarem el nostre horari d'entrada", va explicar la presentadora.

| RTVE

"Així que no ens busquin a les 8h, busquin-nos a les 7:50h, 6:50h a Canàries perquè 'La Hora de La 1' des de dilluns els desperta molt molt abans", explicava la presentadora.

Aquest avançament en l'emissió de 'La Hora de La 1'comportarà també una retallada de deu minuts en l'informatiu matinal de TVE, presentat per Àlex Barreiro i Cristina Pampín. Una estratègia similar a l'adoptada per Telecinco, que ha reduït en mitja hora el seu propi informatiu matinal conduït per Bricio Segovia i Laila Jiménez.

En audiències, aquest mes de gener 'La Hora de La 1' va liderar la seva franja amb un 15,8% i 314.000 espectadors a La 1 i el Canal 24 hores. Va créixer en 7 dècimes i 5.000 espectadors, alhora que va millorar la quota de la temporada anterior en 2 punts. Va aconseguir, a més, liderar el target jove (13,5%), amb una millora de 4.5 punts.