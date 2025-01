Confirmat el motiu pel qual Marc Giró no va sortir a 'La Revuelta' després de ser anunciat

'La Revuelta' de David Broncano és coneguda per mantenir en secret els seus convidats fins al moment de l'emissió. No obstant això, va fer una excepció aquest dimarts en anunciar la visita de Marc Giró, la qual aparició estava prevista abans del debut de l'especial 'Late Xou' a La 1. No obstant això, els espectadors es van sorprendre en veure que C. Tangana i Yerai Cortés protagonitzaven gran part de la nit, mentre Marc Giró no feia acte de presència en pantalla.

Davant la confusió generada, RTVE ha explicat els motius darrere d'aquesta inesperada decisió. En el seu perfil de X, el programa havia avançat l'entrevista del català escrivint: "Avui hi ha enrenou". No obstant això, la conversa entre Marc Giró i David Broncano no va arribar a emetre's a causa de problemes tècnics que van comprometre la qualitat de l'emissió.

Fonts de RTVE han assenyalat a verTele que la connexió entre ambdós presentadors va estar "plena d'errors que feien impossible entendre la conversa". Segons van explicar, un delay de 10 segons va complicar l'enteniment mutu durant la interacció en directe, la qual cosa va portar l'equip del programa a eliminar finalment aquest segment de l'emissió.

| RTVE

Encara que el públic presencial de 'La Revuelta' va poder ser partícip de la fallida connexió en directe i escoltar a Marc Giró, l'equip de 'La Revuelta' va decidir que el material no complia amb els estàndards de qualitat requerits per a la retransmissió televisiva. En conseqüència, tant David Broncano com Marc Giró van arribar a l'acord de prescindir de la mateixa, segons van detallar les fonts.

Això no va impedir que 'Late Xou amb Marc Giró' brillés en audiències en donar la sorpresa en el seu salt a La 1 i liderar la nit amb un 13,4% i 1.182.000. De fet, l'espai d'entrevistes va pujar a un 20,2% de quota en el target entre 25 i 44 anys. Un resultat que podria implicar que el format es mantingui a La 1 la pròxima setmana.

Just abans, 'La Revuelta' també va liderar l'access prime time del dimarts amb un estupend 15,7% de quota i 2.084.000 espectadors. El programa de David Broncano va estar a 1,6 punts en franja de coincidència de 'El Hormiguero'.