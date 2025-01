El retorn de Miguel Ángel Muñoz dona un gir inesperat al seu paper a 'La Moderna'

César Morel, personatge de Miguel Ángel Muñoz, tornarà del seu viatge i intentarà parlar amb Maruja. Aquest dimarts 14 de gener, a les 16:30h, els fans podran seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, Lázara no es va atrevir a explicar-li a Fermín la veritat del que li estava passant amb Emiliano. Més tard, don Fermín va revelar a Emiliano que Lázara estava guardant més diners en efectiu de l'habitual a la caixa forta de 'La Moderna'. Paral·lelament, Teresa va preguntar a Rodrigo per Paula, però ell només li va dir que seguia de viatge.

A més, la encarregada del saló va seguir treballant amb Quico perquè superés la seva timidesa amb les dones. Pietro, per la seva banda, va voler buscar-se una feina extra per contribuir a que Pedrito tingui un bon futur. Després del seu viatge a Galícia i tornar a treballar, el retrobament amb don Fermín va ser molt fred. Finalment, Rodrigo va rebre una carta d'Amaya que, després de la seva trobada amb Paula, ha pres una decisió important sobre la seva venjança amb Emiliano.

| RTVE

En audiències durant el mes de novembre, les sèries diàries 'La Promesa' i 'La Moderna' van seguir a l'alça. D'aquesta manera, 'La Moderna' amb un 9% de share i 758.000 espectadors aconsegueix el seu segon millor promig mensual històric en quota. A més, La 1 ha signat recentment la renovació de la sèrie, que comptarà amb 45 capítols més dels previstos.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna',Teresa preguntarà a Lázara sobre els diners que està guardant a la caixa forta. Quina serà la justificació de la dona de la gerent? Mentrestant, Lázara farà una visita a Maruja per saber més sobre Emiliano Pedraza.

Per la seva banda, Maruja i Emiliano es tornaran a enfrontar a Iván a causa del seu comportament violent amb Rodrigo. César Morel, personatge de Miguel Ángel Muñoz, tornarà del seu viatge i li portarà un bonic detall a la seva germana. No trigarà a posar-se en contacte amb Maruja, però de moment no podran veure's. Per últim, Paula tornarà a casa amb una decisió presa.