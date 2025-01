laSexta anuncia la notícia més inesperada sobre el futur de 'Conspiranoicos'

'Conspiranoicos', el programa presentat per Jokin Castellón, anuncia el seu retorn a laSexta després de les vacances de Nadal. Torna amb una clara missió: continuar desemmascarant els "professionals del bulo" i demostrant com treuen benefici de les seves falsedats. laSexta ja ha començat a promocionar la tornada del format a través de les seves xarxes socials, generant expectació entre els seguidors.

El retorn del programa desmenteix categòricament les afirmacions de Roma Gallardo i Daniel Esteve, líder de Desokupa, que van assegurar que Jokin Castellón "va ser cessat" i que el programa havia estat cancel·lat. En realitat, Conspiranoicos, produït per Newtral, la companyia d'Ana Pastor, únicament va fer una pausa temporal per les festivitats nadalenques.

Així ho va deixar clar el mateix Jokin Castellón al desembre: "Que s'ho han cregut i que a partir d'ara desconfiaran. Perquè això és 'Conspiranoicos', posem nom a qui propaga bulos i ho continuarem fent. Perquè seguim i ho continuarem fent".

| Atresmedia

El programa, que se centra a desmuntar teories conspiranoiques i bulos difosos tant a Espanya com a l'estranger, ha estat un maldecap per a figures com Rubén Gisbert, Gallardo o Esteve. laSexta no ha dubtat a utilitzar en els seus vídeos promocionals declaracions d'aquests personatges assegurant que el programa estava cancel·lat, una estratègia que reforça el compromís de 'Conspiranoicos' amb el seu propòsit d'evidenciar la desinformació.

Des del seu estrena el passat mes d'octubre, el format ha aconseguit consolidar-se amb una quota de pantalla del 6% i una mitjana de 408.000 espectadors en la seva primera etapa. No obstant això, la cadena encara no ha confirmat si el programa mantindrà la seva emissió en la nit dels dijous, enfrontant-se a 'Horizonte' de Cuatro, o si provarà un altre horari en el prime time setmanal.

Per ara, laSexta ha anunciat la segona temporada de 'Batalla de Restaurantes' per a la nit del dimarts. A més, la docuserie 'Asesinas' s'emet en la nit del dimecres, encara que està a punt de finalitzar la seva temporada. Per la seva banda, 'Lo de Évole' tornarà previsiblement a la nit del diumenge la pròxima setmana.