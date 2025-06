La dura decisió de Seyran que dona un gir de 180° al seu futur a 'Una nova vida'

Antena 3 emet aquest diumenge 22 de juny, a les 22h, un nou capítol de 'Una nova vida'. Aquesta superproducció és guanyadora de 14 premis internacionals i ha conquerit l'audiència a més de 120 països. 'Una nova vida', que està disponible per avançat a atresplayer, ja va culminar a Turquia amb el final de la seva tercera temporada.

Recordem que, en el capítol anterior, Ferit va aparèixer a la mansió amb la família de Seyran perquè es traslladessin a viure amb ells. Els Korhan van quedar descol·locats i els van rebre amb una certa tensió i ràbia. Halis va voler obrir una nova joieria en un hotel de luxe i va enviar els seus nets a veure el local que els oferien.

Durant el viatge, es van produir diverses discussions entre Ferit i el seu cosí. A més, Ferit també es va enfrontar a Seyran perquè no sabia controlar la seva gelosia. Seyran va rebre una gran i inesperada notícia gràcies a Kaya, però aquesta informació va provocar la ira de Ferit, que va perdre els papers una vegada més.

| Atresmedia

En audiències, el passat mes d'abril,'Una nova vida' amb un 10,1% i 978.000 seguidors es va mantenir, sent la tercera opció de la nit de diumenge. Va estar per sobre de 'Renéixer', que va baixar del doble dígit, perdent sis dècimes, fins a un escàs 9,8% i 810.000 fidels.

Què passarà al nou capítol de 'Una nova vida'?

D'aquesta manera, al nou capítol de 'Una nova vida',Ferit s'enfada en descobrir que Kaya ha matriculat Seyran a la universitat. La parella té una discussió i ell assegura que no és el moment perquè estudiï. Ferit diu que vol tenir fills primer perquè Halis els pugui conèixer.

A més, Kazim també està en contra que la seva filla estudiï una carrera. Seyran està molt agobiada perquè no sap quina decisió prendre sobre el seu futur, però finalment decideix no anar a la universitat.

Suna explica a Ferit que la seva germana somia des de petita amb estudiar. Li explica amb emoció com jugava a ser professora i li fa veure que aquesta és la seva oportunitat per complir el seu somni. Després de la conversa, Ferit recapacita i pren una decisió per fer feliç la seva dona, però res surt com ell havia planejat.