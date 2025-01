El Benidorm Fest anuncia per sorpresa el retorn de Rigoberta Bandini i Nebulossa

El Benidorm Fest 2025 ja té confirmades les seves artistes convidades per a les tres gales de la quarta edició. La barreja d'estils musicals s'apoderarà de l'escenari amb la tornada al festival de Nebulossa i de Rigoberta Bandini. A més, el Benidorm Fest celebrarà el desè aniversari d'Edurne a Eurovisió o la veu de Ruth Lorenzo, que deixarà el seu paper com a presentadora per gaudir amb la seva música.

D'aquesta manera, a la primera semifinal del Benidorm Fest, els espectadors podran gaudir de la veu d'Edurne després de deu anys del ja mític "Amanecer" a Eurovisió. La nit també acollirà la banda Ginebras que triomfa a l'escena indie pop espanyola gràcies a la seva frescor i autenticitat. Les seves quatre integrants, Magüi Berto, Sandra Sabater, Raquel López i Juls Acosta, ompliran de força el Palau d’Esports l'Illa de Benidorm amb el seu enèrgic directe.

Pel que fa a la segona semifinal, un dels grans moments el protagonitzarà Ruth Lorenzo.Presentadora del Benidorm Fest juntament amb Paula Vázquez i Inés Hernand, delegarà en elles la conducció per uns instants per oferir un gran espectacle.

| RTVE

La segona gala també comptarà amb la inconfusible veu de Chenoa. La mallorquina sap el que es juguen els aspirants del Benidorm Fest després de participar a Eurovisió com a corista de Rosa López el 2002 amb "Europe’s Living a Celebration". Isabel Aaiún completarà aquest trio d'artistes després del gran èxit del seu single "Potra salvaje", una actuació amb l'afany de trencar moltes barreres entre gèneres musicals

Finalment, els actuals posseïdors del micròfon de bronze no faltaran a la cita més esperada del festival: la gran final del dissabte 1 de febrer. Nebulossa torna al Benidorm Fest un any després de la victòria de "Zorra", que els va convertir en representants d'Espanya a Eurovisió 2024. Seran els encarregats de donar el relleu a l'artista guanyador d'aquesta edició i posaran el fermall d'or amb la seva música a la seva edició del Benidorm Fest.

A més, Rigoberta Bandini també torna a Benidorm tres anys després del seu pas pel festival. Després de l'èxit de "Ay mamá" li van seguir singles com "Así bailaba" o "Pamela Anderson", que han convertit l'artista en tot un icona. I a la veterania en el Benidorm Fest se suma aquest any la veterania als escenaris amb el grup Amaral, la seva actuació serà la prèvia al llançament del seu nou disc, ‘Dolce vita’, que s'estrena el 7 de febrer.