El secret del passat d'Ana Labordeta que dona un gir de 180° a 'Sueños de Libertad'

Irene, personatge d'Ana Labordeta, revela a Digna un important secret sobre el seu passat. Aquest dijous 19 de juny, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', després de la insistència de María, Raúl va decidir quedar-se, però necessitava l'aprovació d'Andrés. Damián va exigir a Andrés que tornés a la seva feina a perfumeries De La Reina i recuperés el control de la seva vida. A més, aquest va començar a prendre consciència de la vida que havia perdut arran de la caiguda de María.

Damián va assabentar-se que Tasio havia explicat que era un De La Reina a Gabriel, qui també coneixia María i la va advertir sobre els perills de la família. Irene va alertar a el senyor Pedro sobre les preguntes de Joaquín i la seva actitud sospitosa. Chema va intentar convèncer Tasio perquè utilitzés la seva posició i li presentés els De La Reina.

En audiències, durant el mes de maig,'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,7% de quota i 1.203.000 seguidors. La ficció, que va pujar, va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +5,7 i +6,7 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics.

Què passarà al capítol de dijous de 'Sueños de libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de libertad', Gabriel sembla haver-se guanyat els De La Reina, però Pelayo té les seves reserves sobre la seva aparició sobtada a la família. De fet, Digna revela a el senyor Pedro i Irene qui és Gabriel i quina és la seva relació amb els De La Reina. A més, Irene, personatge d'Ana Labordeta, revela a Digna un important secret sobre el seu passat.

María vol que Andrés es dediqui completament a ella i no reprengui la seva feina a perfumeries De La Reina. Tanmateix, Damián amenaça María amb internar-la en una residència de luxe. Per la seva banda, Begoña, desolada per la ruptura amb Andrés, busca suport en Luz, mentre, Gema, preocupada, també demana a Luz que l'acompanyi a la seva revisió amb el cardiòleg.