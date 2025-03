Bahar, a la vora de la mort pel que passa al quiròfan de 'Renéixer'

El destí de Bahar i Timur ha fet un gir dramàtic en els últims esdeveniments de 'Renacer'. Després d'una profunda reflexió, Timur ha pres una decisió que ho canviarà tot: concedir-li a Bahar el divorci que tant havia demanat. Amb una honestedat inusual, el cirurgià ha admès que la seva relació estava trencada i que ja no podia retenir-la al seu costat.

No obstant això, el seu gest més significatiu no ha estat només deixar-la lliure, sinó reconèixer tots els errors del passat. En un moment d'absoluta sinceritat, Timur ha demanat perdó per cada dany causat, per cada moment d'infelicitat i per cada vegada que la va fer sentir atrapada. Les seves paraules han commogut a Bahar, qui, per primera vegada a 'Renacer', ha percebut un penediment genuí en ell.

| Atresmedia

No obstant això, la major sorpresa va arribar amb la seva última petició: abans de separar-se definitivament, volia salvar-la. Timur es va oferir com a donant de fetge, l'única opció perquè Bahar seguís amb vida. Malgrat els dubtes inicials, ella va acabar acceptant el seu sacrifici, marcant així l'inici d'un tens desenllaç al quiròfan de 'Renacer'.

El dia de l'operació va arribar amb l'esperança d'un nou començament, però el destí tenia altres plans. En plena intervenció, Timur va patir un xoc anafilàctic que va posar la seva vida en risc. En qüestió de segons, el seu cor es va aturar i els monitors van mostrar una línia recta. Mentrestant, Bahar seguia inconscient, depenent del trasplantament per sobreviure.

La situació es va tornar desesperada quan Aziz, testimoni de la tragèdia, va implorar a Evren que aturés la cirurgia. No obstant això, el doctor es va negar a rendir-se, sabent que qualsevol demora podria significar la mort de Bahar. Amb una determinació inquebrantable, va lluitar fins a l'últim segon per salvar ambdues vides a 'Renacer'.

| Atresmedia

La promesa que un dia va unir a Timur i Bahar va ressonar al quiròfan amb més força que mai: "En la salut i en la malaltia, fins que la mort ens separi". Ara, el futur de tots dos penja d'un fil a 'Renacer'. Sobreviurà Timur a aquesta inesperada complicació? Arribarà el trasplantament a temps per salvar a Bahar?