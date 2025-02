Movistar Plus+ arrenca el rodatge de 'Yo siempre a veces', una sèrie sobre maternitat

Movistar Plus+ continua apostant per la ficció original i ha començat el rodatge de 'Jo sempre a vegades'. Es tracta d'una nova ficció creada per Marta Bassols i Marta Loza i produïda en col·laboració amb la productora Suma Content per Javier Calvo i Javier Ambrossi. El rodatge ha començat aquest mes de febrer a Barcelona, també localitzacions a Berlín, i s'allargarà fins a l'abril

La ficció, dirigida per Claudia Costafreda, Ginesta Guindal i Marta Loza, explica la història d'una mare soltera per accident que té dificultats per tirar endavant a Barcelona. 'Jo sempre a vegades' és un retrat generacional honest i realista sobre les dificultats per madurar a la trentena, travessat per la precarietat i les expectatives. Una comèdia dramàtica sense embuts que desromantitza la idea que tenir fills és sinònim de madurar.

D'aquesta manera, narra la història de Laura, que es va quedar embarassada només dos mesos després de conèixer en Rubén, estant molt cega d'amor i de droga. Cinc mesos després que nasqués el seu fill, Mario, ja s'estaven separant i no precisament de bon rotllo. Un llibre expedit al registre civil diu que són una família; tanmateix, Laura es fa càrrec gairebé sola del nen. Ho fa amb amor immens, fe, espurna i alegria, encara que de vegades no tingui més idees o eines per fer-se càrrec d'ella mateixa.

| Movistar Plus+

'Jo sempre a vegades' està protagonitzada per Ana Boga i David Menéndez ('Antidisturbios', 'Creatura'). Completen el repartiment de la sèrie Paco Tous ('Los hombres de Paco'), Belén Ponce de León ('La chica de la nieve'), Marta Bassols ('La Mesías'), María de Medeiros ('Pulp Fiction') i Diane Guerrero ('Orange Is The New Black').

"'Jo sempre a vegades' neix amb la voluntat de crear un retrat íntim i molt personal de la dona contemporània, aprofundint en les dificultats que comporta criar en solitud. Per a nosaltres era important explicar aquesta història des d'una perspectiva lluminosa i feminista, endinsant-nos en les zones més ombrívoles de Laura, la protagonista, per entendre la complexitat de les seves emocions", ha explicat Marta Loza.

"El procés d'escriptura, creació i rodatge de 'Jo sempre a vegades', com a mare que cria sola, m'ha portat a rememorar els mateixos abismes que travessa Laura. Per això sé que, encara que tingui molt de nosaltres, aquesta història és universal. Per això somio que, així com existeix una eròtica del treball, puguem contribuir amb la sèrie a inventar una eròtica de les cures", ha afegit Marta Bassols.