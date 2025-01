Surta a la llum l'acompanyant de Broncano a les Campanades que no van captar les càmeres

David Broncano i Lalachus van ser els grans protagonistes de les Campanades, després d'aconseguir arrabassar el lideratge d'audiència a Cristina Pedroche i Alberto Chicote. La nit no només va ser un èxit en termes d'audiència, sinó també un moment inoblidable per a tots dos, ja que era la seva primera vegada al capdavant d'un esdeveniment tan important a TVE. Durant la retransmissió, van estar envoltats dels seus éssers estimats, que els esperaven entre bastidors per brindar pel nou any.

Silvia Alonso, la nòvia de David Broncano, va compartir al seu perfil d'Instagram un vídeo en què va mostrar als seus seguidors com es veia als presentadors des d'una altra perspectiva. Al vídeo, va deixar clar que va estar al costat del seu noi en aquesta ocasió tan especial per a ell. Silvia Alonso, acompanyada de part de l'equip i altres familiars, es trobava a la zona esquerra del balcó, al costat dels ninots que acompanyaven els presentadors.

Malgrat el fred de la nit madrilenya, l'actriu va lluir un enorme abric marró per protegir-se de les baixes temperatures, mentre deixava entreveure un jersei de coll alt negre. Al vídeo, escrivia amb humor: "5 raïms m'he menjat", fent referència a la tradició de les Campanades. Encara que la seva vida privada es manté en la discreció, aquest gest revela el suport mutu i l'afecte que existeix entre ells.

| @silvia__alonso

D'altra banda, Lalachus, que també va gaudir d'aquest moment tan especial, va compartir al seu compte d'Instagram un missatge d'agraïment als seus seguidors. "Tantes coses a dir... gràcies per deixar-me colar a casa vostra en una nit tan increïble. Estic súper emocionada. Nen, ets el millor", va escriure, referint-se a David Broncano, amb qui va mostrar una gran complicitat al balcó de la Puerta del Sol.

La còmica, que es casarà el 2025 amb el seu promès Manu, també va deixar una divertida reflexió. "Ja us explicaré més cosetes quan pugui assimilar tot això, que ha estat més gran que el de Lourdes i més gran que el de Fàtima", va concloure Lalachus.