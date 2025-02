Gran cop per a Arturo Sancho després d'assabentar-se d'una veritat a 'La Promesa'

Manuel, personatge d'Arturo Sancho, s'enfronta a la seva mare, que no nega el seu rebuig per Jana i l'embaràs. Aquest dilluns 24 de febrer a les 17:30h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', la revelació d'Àngela va tenir poc efecte en Curro, la reacció del qual va ser completament l'oposada a la que pensava. Catalina i Alonso van continuar sense arribar a un acord per la finca, però era possible que la intervenció de Jacobo fes que Martina es decantés per una de les dues opcions. Samuel es va adonar que María Fernández el continua evitant i no li va quedar altra que confessar una veritat que la donzella no esperava.

Cruz no aguantava Jana, però li molestava encara més que hagués portat Ramona a 'La Promesa'. La marquesa es va posar ferma: res de visites indesitjades. Catalina va avançar amb el seu embaràs, mentre lidiava amb els problemes econòmics i patia els malestars del seu estat.

| RTVE

En audiències, aquest mes de gener, 'La Promesa' es va mostrar imparable i sense rival. Va tancar gener amb el seu millor promig mensual històric en quota, milers i contactes mitjans diaris: 14,4% de share, 1.184.000 espectadors i 1,7 milions. A més, va guanyar 1,5 punts de quota i 150.000 espectadors respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa',Manuel s'enfronta a la seva mare, que no nega el seu rebuig per Jana i també pel fill que esperen junts. És per això que Manuel, personatge d'Arturo Sancho, decideix intentar recuperar la seva feina en l'aeronàutica. Samuel li explica a María Fernández la veritat dels seus orígens, però ella no el creu.

Àngela escolta Cruz parlant per telèfon i confirma que volen casar Curro amb una rica hereva. A més, adverteix Martina en contra dels seus oncles. Ana no és acceptada pel servei i Ricardo la defensa, per la qual cosa Ana decideix recuperar la seva relació amb ell i, juntament amb Petra, li fan veure que el gran impediment és Pia.

Les cuineres preparen els conills que va caçar Marcelo i, per primera vegada en molt de temps, a la planta de servei mengen una mica millor. Jana troba una nova línia d'investigació sobre la sang a la catifa. Podria ser de Tomàs?