Les pressions de Clara Alvarado per descobrir tota la veritat a 'La Moderna'

Mercedes, personatge de Clara Alvarado, pressionarà a Iván perquè li digui si Emiliano va utilitzar a Lázara en la mort de César. Aquest divendres 7 de febrer, a les 16:20h, els fans podran seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, Fermín va reunir al personal i va informar que el local tancava durant 48 hores per ordre de Sanitat. Quico va acusar a Pietro de ser el culpable de la intoxicació, encara que l'italià també va dubtar de si realment va ser qui va intoxicar la crema pastissera. La crisi va amenaçar la supervivència del negoci, malgrat que Fermín estava decidit a salvar 'La Moderna' com fos.

Una altra que va seguir amb els seus problemes amb Marcelina és Trini, que va acusar a Leonora d'haver preferit sempre a Marcelina en comptes d'ella. Per la seva banda, Iván va aconseguir que el seu pare desfés la idea de fer mal a Fermín, mentre Rodrigo va intentar acompanyar a Fermín en tot. Iván va sentir com una victòria que el seu pare li hagués fet cas i no ataqués a Fermín.

| RTVE

Cal destacar que, en audiències, 'La Moderna' segueix en alça a poques setmanes del seu final, que està previst per març o abril. La sèrie va acabar gener com el millor mes de la seva història amb un 9,8% de share i 861.000 espectadors. De fet, 'La Moderna' va guanyar sis dècimes enfront de desembre.

Què passarà en el capítol de divendres de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna', Quico s'enfrontarà a Marcelina, fins i tot quan els dos pretenen fer la mateixa tasca. Marcelina li explicarà a Trini per què la seva mare es portava tan bé amb ella i, després d'aquesta confessió, Trini es reconciliarà amb la seva mare. A més, Fermín descobrirà que un nou secret de Lázara.

Mantenir la moral entre els empleats comença a ser complicat, tots segueixen pendents de l'ordre de reobertura que esperen no trigui molt a arribar. Pietro acudirà a parlar amb Fermín, però aquest no voldrà saber res més de Simón ni dels dolços. Un don Fermín que li reconeixerà a Rodrigo que el que va passar amb Pietro li segueix afectant. Paradoxalment, Rodrigo temerà que Fermín no confiï en ell, i Teresa li farà veure que està equivocat.

Per la seva banda, Paula seguirà explicant la seva història d'amor a Amadora, mentre Trini i Marcelina decideixen començar de nou. Hi haurà nous problemes en el rodatge ja que Inés i Agustín discutiran sobre el pressupost de l'escena del mercat per a la seva pel·lícula. Finalment, Mercedes, personatge de Clara Alvarado, pressionarà a Iván per saber si Emiliano va utilitzar a Lázara com a boc expiatori en la mort de César.