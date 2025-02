Males notícies per a Loren Mairena a 'Valle Salvaje' pel que succeeix en el seu embaràs

Luisa, personatge de Loren Mairena, trenca aigües i, per alarma dels Salcedo, es desmaia. Aquest dijous 6 de febrer, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Mercedes va retreure a José Luis que Victoria hagués insinuat que s'havia de casar amb Bernardo. El duc li va dir que va ser un error haver-li explicat el que va fer a Victoria. Matilde, per la seva banda, va demanar ajuda a Déu per mitigar els seus sentiments per Atanasio, que va rebre l'aprovació de Gaspar per passar temps amb la seva pròpia esposa.

Malgrat la prohibició de Victoria, Bàrbara va sortir a buscar Adriana juntament amb Isabel, però Julio i Rafael la van portar de tornada després d'haver passat la nit a la intempèrie. Mentrestant, Bàrbara va culpar Julio d'això i el va bufetejar en públic. Finalment, Rafael li va dir a Adriana que va fer la consulta sobre el seu acord de matrimoni, i tenia alguna cosa per explicar-li.

En audiències, 'Valle Salvaje' va experimentar una destacada remuntada al gener. Va tancar amb el seu millor promig mensual amb un 7,9% de quota i 666.000 espectadors, millorant un punt i 101.000 televidents respecte al desembre. A més, va ser la segona sèrie més consumida en diferit en sumar 216.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dijous de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', Rafael confirma que el contracte d'acord matrimonial podria ser anul·lat. No obstant això, no li dona cap esperança a Adriana que pugui aconseguir-ho pel poder que té el duc. Paral·lelament, Mercedes torna a suplicar ajuda a Victoria, que gaudeix humiliant-la.

Matilde anima Irene a lluitar per Gaspar i torna a tenir un moment de complicitat amb Atanasio. Luisa intercedeix perquè Alejo es reconciliï amb Irene, mentre Victoria aprofita una trobada per vendre a Leonardo les bondats de la seva neboda.

Mentrestant, Bernardo convenç el duc perquè l'ajudi amb Mercedes. José Luis reuneix a ambdós, juntament amb la Salcedo, per pressionar Mercedes. Finalment, a la campa, amb Pedrito i Adriana, Luisa, personatge de Loren Mairena, trenca aigües i, per alarma dels Salcedo, es desmaia.