La manipulació d'Alain Hernández que dona un gir de 180º a 'Sueños de Libertad'

Aquest dijous 6 de febrer, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Begoña va actuar impulsivament després de la detenció d'Andrés i, malgrat el què diran, va voler anar a visitar-lo a la presó. Desesperada, va continuar buscant pistes que demostressin la seva innocència, mentre María es va enfrontar a Jesús per incriminar Andrés. Damián va intentar aconseguir que Andrés pogués rebre visites i Begoña va llançar greus acusacions sobre Jesús respecte a la mort de Víctor.

A Luis li va alegrar poder estar amb Luz, però li va preocupar que ella renunciés a la medicina. Tasio, encara que es va sentir culpable per la votació, sabia com cobrar el seu favor als Merino, però Joaquín no les tenia totes amb ell. A més, Don Pedro i Digna es van assabentar de la detenció d'Andrés.

En audiències, aquest mes de gener,'Sueños de libertad' amb un 13,3% de share i 1.238.000 espectadors va seguir líder invicta. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant amb 4,3 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de dijous de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad',Begoña comparteix amb Damián les seves sospites sobre la implicació de Jesús en la detenció d'Andrés. Els Merino debaten i es posicionen sobre la culpabilitat d'Andrés. Jesús, personatge d'Alain Hernández, intenta manipular Damián per fer-li creure que Andrés podria ser culpable.

Gema li dona la notícia a María de la seva marxa, però li promet conservar la seva amistat malgrat la distància. Marta fa el traspàs de poders a Joaquín, que oficialment ocupa el càrrec de director de l'empresa. Digna deixa de banda la guerra entre famílies per mostrar el seu suport a Damián per la detenció d'Andrés.

Luz revela a Begoña la seva intenció d'abandonar el dispensari. Tasio, preocupat per Andrés, ofereix la seva ajuda, però, després de la votació, no rep el tracte esperat pels De la Reina... Don Pedro no es quedarà de braços plegats i farà tot el possible per dificultar la sortida de la presó d'Andrés.