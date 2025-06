Preocupació a 'La Promesa' després d'una desaparició que afecta la Carmen A seques

L'Alonso explica a la Catalina, personatge de Carmen Asecas, que el pare Samuel no pot batejar els seus fills. Aquest dimarts 3 de juny a les 17.50h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', la Catalina i la Pía no volien que l'Emilia marxés i van intentar dur a terme un pla per impedir-ho. El que ningú ja no va poder impedir va ser que el Samuel fos excomunicat, però això no va frenar la María Fernández, que va culpar la Petra davant de tothom. La Martina estava cada cop més mosca amb la complicitat del seu promès amb el Lisandro.

El Curro es va enfonsar davant l'Àngela i ella, sense dubtar-ho, li va donar el seu suport. Disposat a fer-li perdre completament el seny, el Lorenzo va intentar tornar encara més boja l'Eugenia mentre dormia.

En audiències, durant el mes de maig, 'La Promesa' va aconseguir màxim històric amb una mitjana del 14,4% de quota i 1.012.000 seguidors. La sèrie, que va pujar quatre dècimes de share respecte al mes d'abril, va liderar la seva franja en tots els seus capítols. A més, va ser l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en dotze de les quinze comunitats.

Què passarà al capítol de dimarts de 'La Promesa'?

Al nou capítol de 'La Promesa',la Petra nega les acusacions de ser ella qui hi ha darrere de l'excomunió del pare Samuel. La Catalina confessa que va fingir la seva dolència perquè l'Emilia es quedés a 'La Promesa' i, quan el Rómulo ho sap, no pot amagar la seva alegria. El Jacobo nega a la Martina haver fet cap mena de tracte amb el don Lisandro i la Pía diu al Curro que ha fet un descobriment relacionat amb la mort de la seva germana.

La Catalina s'alarma en descobrir l'Eugenia sola amb els seus fills i demana al Curro que mantingui la seva mare allunyada d'ells. El Curro tranquil·litza l'Eugenia, mentre la Leocadia continua manipulant-la. L'Alonso explica a la Catalina, personatge de Carmen Asecas, que el pare Samuel no pot batejar els seus fills i, quan arriben a l'habitació, l'Andrés no és al seu bressol.