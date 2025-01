Preocupació per Paula de la Nieta després de la seva desaparició a 'Sueños de Libertad'

Claudia i Fina es preocupen per Leonor, personatge de Paula de la Nieta, que arriba tard a la botiga. Aquest dilluns 13 de gener, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Damián va renyar Marta pel que havia desencadenat la seva set de venjança. Leonor va aixecar passions a la colònia i Claudia havia de vigilar-la. Digna va retreure a Luz que el seu fill havia de renunciar a tota la seva vida per ella i Irene va percebre els sentiments de el senyor Pedro per Digna.

Marta va agrair a Tasio el seu gest heroic i va confessar que se sentia culpable pel que havia passat. Àngela va descobrir que els De la Reina sabien que Tasio era fill de Damián. María va demanar a Luz que la revisés per confirmar que estava embarassada.

A més, Marta es va sincerar amb Fina sobre el paper que va jugar en l'assumpte de Santiago. Luz va revelar la veritat sobre l'embaràs de María a Andrés.

| Atresmedia

Aquest 2024, 'Sueños de Libertad' davant 1.211.000 i un 13,2% de share, ha estat la segona sèrie més vista de la televisió, convertida en la revelació de l'any. És la sèrie diària més vista, aconseguint 2,1 milions d'espectadors únics, sent líder invicte cada mes i en el 96% de les seves emissions. Avantatja els seus competidors en 5,4 i 4,3 punts respectivament.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Carmen sospita que Eladio era un vell conegut de Tasio. Després de la revetlla, Claudia i Fina es preocupen per Leonor, personatge de Paula de la Nieta, que arriba tard a la botiga. Les paraules de Digna van calar en Luz i ara es qüestiona si és egoista deixar que Luis ho deixi tot per ella.

Gaspar anima Joaquín a demanar a Gema una resposta. Andrés té clares les seves prioritats: vol el seu fill, però no està disposat a renunciar a Begoña. María anuncia a Damián la bona nova del seu embaràs.

Marta ha d'enfrontar-se a més conseqüències de la pallissa a Santiago. el senyor Pedro creu que no s'està fent justícia amb Mateo. Damián pren una decisió important en la seva relació amb Tasio