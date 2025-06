Preocupació per Marta Costa després de la decisió que afecta la seva salut a 'La Promesa'

Garrafal podria ser la decisió de l'Àngela, personatge de Marta Costa, de quedar-se als jardins quan el seu refredat comenci a posar-se lleig. Aquest dijous 19 de juny a les 17.50h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Leocadia va amenaçar en Curro amb acomiadar-lo si ajudava l'Àngela. La noia va resistir a la intempèrie tot i el seu fràgil estat de salut. La Martina, tot i la prohibició, la va visitar en secret i va confirmar el seu deteriorament.

La Leocadia va exigir a en Samuel que es quedés a 'La Promesa' i ocultés la seva excomunió al duc. Mentrestant, en Manuel i en Toño van tornar a adonar-se que algú remenava les seves coses a l'hangar. En Curro es va oferir a vigilar, però el seu veritable objectiu era trobar-se amb l'Esmeralda, la dependenta de la joieria Llop. En Rómulo, decidit a marxar de 'La Promesa', va demanar a la Catalina ajuda per explicar-ho a l'Alonso.

En audiències, durant el mes de maig,'La Promesa' va aconseguir màxim històric amb una mitjana del 14,4% de quota i 1.012.000 seguidors. La sèrie, que va pujar quatre dècimes de share respecte al mes d'abril, va liderar la seva franja en tots els seus capítols. A més, va ser l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en dotze de les quinze comunitats.

Què passarà al capítol de dijous de 'La Promesa'?

Al nou capítol de 'La Promesa', en Curro s'adona que haver revelat la seva identitat a l'Esmeralda pot haver estat un error letal. La marxa d'en Rómulo comença a aflorar entre el servei, però algú important a la planta noble endevina les intencions del majordom abans que ningú.

En Lorenzo intenta mediar en el conflicte entre l'Àngela i la Leocadia i lloa la tenacitat de la noia davant la seva mare. No hi ha mediació possible amb en Jacobo per part de la Martina, que troba el seu promès cada cop més frustrat per l'assumpte del títol.