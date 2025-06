L'amenaça d'Isabel Serrano que dona un gir de 180° a una relació a 'La Promesa'

Leocadia, personatge d'Isabel Serrano, amenaça en Curro amb acomiadar-lo si ajuda l'Àngela. Aquest dimecres 18 de juny a les 17:50h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Rómulo tenia clares les seves intencions i, per això, va començar a informar sobre la seva decisió de marxar. Qui no tenia intenció de moure's era l'Àngela, que va plantar cara a Leocadia: no es mouria de 'La Promesa'... o dels seus voltants, almenys.

Fidel a la promesa que va fer a la Jana, en Curro es va adonar que no tenien alternativa més que portar l'Esmeralda al palau. L'Adriano i la Catalina havien de prendre una decisió com més aviat millor: acceptarien el comtat que els oferia el duc?

| RTVE

En audiències, durant el mes de maig,'La Promesa' va aconseguir màxim històric amb una mitjana del 14,4% de quota i 1.012.000 seguidors. La sèrie, que va pujar quatre dècimes de share respecte al mes d'abril, va liderar la seva franja en tots els seus capítols. A més, va ser l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en dotze de les quinze comunitats.

Què passarà al capítol de dimecres de 'La Promesa'?

Al nou capítol de 'La Promesa', Leocadia, personatge d'Isabel Serrano, amenaça en Curro amb acomiadar-lo si ajuda l'Àngela. La noia resisteix a la intempèrie tot i el seu fràgil estat de salut. La Martina, tot i la prohibició, visita en secret l'Àngela i confirma el seu deteriorament.

La Leocadia exigeix a en Samuel que es quedi a 'La Promesa' i amagui la seva excomunió al duc. Mentrestant, en Manuel i en Toño tornen a adonar-se que algú remena les seves coses a l'hangar. En Curro s'ofereix a vigilar, però el seu objectiu és trobar-se amb l'Esmeralda, la dependenta de la Joieria Llop, a qui acorrala a l'hangar. En Rómulo, decidit a marxar de 'La Promesa', demana a la Catalina ajuda per explicar-ho a l'Alonso.