Preocupació per María Castro després del canvi que dona un gir de 180° a 'La Promesa'

Aquest dilluns 5 de maig a les 17:40h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', la prohibició d'Alonso a l'enllaç de Catalina amb Adriano va fer que ella es mostrés enfadada amb el seu pare. Curro va intentar recuperar el temps perdut amb Eugenia i va aconseguir quedar-se amb ella a soles. La relació de Petra amb els seus companys va ser una altra de les coses que va continuar progressant, i tot gràcies a Samuel.

Per la seva banda, Àngela va preguntar a Leocadia a la recerca de respostes sobre el passat de Curro. Martina va buscar el perdó de Manuel i Catalina, una cosa realment difícil després del seu últim viatge: havia visitat Cruz a la presó.

En audiències, durant el mes d'abril,'La Promesa' va promigiar un 14% de quota i 1.018.000 seguidors. La sèrie, que va congregar 1,4M d'espectadors únics de mitjana, va liderar la seva franja en tots els seus capítols. A més, va ser l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en catorze de les disset Comunitats.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', Manuel rep diners del sergent Burdina, que li explica al marquès i a Leocadia que el judici de Cruz està a punt de celebrar-se.Catalina i Adriano decideixen acceptar la proposta del marquès i casar-se en secret per impedir que Leocadia se n'assabenti.A més, necessiten una padrina per a l'enllaç i tenen la persona indicada: Simona.

Pia, personatge de María Castro, està preocupada per la possibilitat de deixar de rebre els diners que li donava la marquesa per al seu fill.Les donzelles comenten el canvi de Petra, encara que no acaben de fiar-se'n. No obstant això, l'ama de claus li ha aconseguit una feina a Alicia. Pia li pregunta a Emilia per la relació que va tenir amb Ròmul en el passat.