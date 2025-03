Preocupació per l'estat de Roser Tapias després de la seva decisió a 'Sueños de Libertad'

María, personatge de Roser Tapias, torna marejada de la seva trobada amb l'avortadora. Aquest dimarts 4 de març, 'Sueños de Libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', María, desesperada, va buscar ajuda en Damián per recuperar l'Andrés. La Claudia va donar una gran notícia sobre la Carmen, mentre la Luz va confrontar el doctor Herrera per la seva manera de tractar els pacients. Per la seva banda, Jesús va intentar convèncer en el senyor Pedro perquè votés a favor seu en l'assumpte del balneari.

En Pelayo va intentar parar els peus a la seva mare a causa de la seva intromissió entre la Marta i la Fina. La María estava disposada a arribar fins a l'"avortadora" a Toledo i posar fi al seu embaràs. La Marta va descobrir el que tramava en Jesús per a la votació del balneari i va actuar per evitar que se sortís amb la seva.

| Atresmedia

En audiències, aquest mes de febrer, 'Sueños de libertad' amb un 13,5% i 1.227.000 espectadors va complir el seu primer aniversari liderant amb el seu rècord de temporada. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 5 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', la María, personatge de Roser Tapias, torna marejada de la seva trobada amb l'avortadora. Damián posa al corrent la Begoña i l'Andrés de l'intent de cop d'estat d'en Jesús. Els Merino es penedeixen d'haver confiat en Jesús, per la qual cosa en Damián intenta maniobrar per expulsar-lo de Perfumeries De la Reina.

En Tasio no vol que les tensions recents li espatllin el retorn de la Carmen. La Carmen és de tornada a la botiga, amb la intenció de resoldre el conflicte amb la Marta. Davant d'una Digna enfonsada, en Joaquín no perd l'esperança i confia que tiraran endavant el balneari.

En don Agustín, molest amb la Marta després d'assabentar-se que no oficiarà el seu futur enllaç amb en Pelayo, sospita que la parella amaga alguna cosa. En el senyor Pedro s'assabenta del paper que va jugar la seva germana en l'alliberament de l'Andrés.