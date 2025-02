La confessió de Lola Marceli que dona un gir de 180º al seu matrimoni a 'La Moderna'

Maruja, personatge de Lola Marceli, reconeix públicament el seu amor per César Morel. Aquest dimecres 12 de febrer, a les 16:20h, els fans podran seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, tots estaven pendents de la cursa de cambrers en què el saló va participar per netejar la seva imatge. La persona escollida per representar l'establiment davant tota la ciutat va ser Marcelina. Pietro va rebre Pedrito i Silvia a la corrala, però no sabia que Silvia va arribar a Madrid per donar-li una mala notícia.

El rodatge de la pel·lícula d'Agustín i Inés es va complicar i el productor va descobrir l'origen dels diners que Ramallo va aconseguir per a la pel·lícula. Els dos s'havien ficat en un problema molt gran i ara havien de trobar la manera de sortir-ne. Per últim, Maruja va reprendre la feina a la seva fundació i va organitzar una festa per recaptar fons. El que ningú s'imaginava era que ella està preparant un gran cop per enfonsar Emiliano.

Cal destacar que, en audiències, 'La Moderna' segueix en alça a poques setmanes del seu final, que està previst per al març o abril. La sèrie va acabar gener com el millor mes de la seva història amb un 9,8% de share i 861.000 espectadors. De fet, 'La Moderna' va guanyar sis dècimes respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna',Maruja, personatge de Lola Marceli, reconeix públicament el seu amor per César Morel. Això provoca la ira incontrolable d'Emiliano, que després desapareixerà sense donar explicacions a ningú. Paula, Iván i Pepita estan preocupats pel futur de Maruja després de la seva confessió davant tots els amics i coneguts d'Emiliano. Coneixen perfectament Emiliano i tots esperen el pròxim cop.

El capità Dávila estreny el setge sobre el saló de te per atrapar l'Encaputxat de la Porta del Sol. El que no sap és que Quico aconseguirà enganyar-los una vegada més. Manipularà les proves per assenyalar un altre company i no un qualsevol.