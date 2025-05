El pla de Miren Arrieta que dona un gir de 180º a tot el que s'ha vist a 'Valle Salvaje'

Mercedes, personatge de Miren Arrieta, aprofita que Victoria ha baixat la guàrdia amb la visita. Aquest dijous 8 de maig, a les 16:50h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', el desconsol d'Adriana per la seva ruptura amb Rafael la va portar a buscar suport en Julio i Bàrbara. I, com no, la culpa de tot va ser d'Úrsula... Julio, atent a cada moviment, va saber aprofitar la situació per precipitar la ruptura definitiva entre el seu germà i Adriana i va poder segellar del tot el seu matrimoni i consolidar el seu poder.

Els comtes de Castromayor van ser rebuts a la casa gran, cosa que va suposar un nou repte per a Victoria. El matrimoni va arribar amb molt d'interès a conèixer la futura esposa del duc.

| RTVE

En audiències, durant el passat mes d'abril, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promigant un 9% quota i més de 7.000.000 espectadors. A més, va obtenir la seva millor mitjana mensual fins a la data i el seu rècord històric el dia 23 d'abril (9,9%).

Què passarà en el capítol de dijous de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', després del comentari de Pedrito assegurant que el seu romanç és un secret a veus, Luisa decideix ser més discreta amb Alejo. La tensió entre Raimunda i Atanasio no deixa de créixer i ella està a punt d'abandonar 'Valle Salvaje'.

Animada pel duc, Victoria es prepara de manera especial per al sopar d'honor pels comtes. Confiada que Mercedes, personatge de Miren Arrieta, ha quedat neutralitzada després de les advertències del duc, la protagonista baixa la guàrdia en la seva guerra particular. D'aquesta manera, sense voler, Victoria fereix profundament la sensibilitat de la parella.