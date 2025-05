Gir de 180º en la vida de Sabela Arán després d'una nova arribada a 'Valle Salvaje'

Els comtes de Castromayor són rebuts a la casa gran desitjosos de conèixer la Victoria, personatge de Sabela Arán. Aquest dimarts 6 de maig, a les 16:50h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', algú va enxampar l'Alejo i la Luisa besant-se, sorprenent-los en conèixer la seva relació des de fa temps. L'Adriana i en Rafael van parlar sobre el seu futur junts i el Gálvez de Aguirre va decidir, per fi, compartir amb ella la seva decisió. A més, l'Úrsula va continuar guanyant terreny entre les persones més properes a la protagonista, més enllà del seu enamorat.

D'altra banda, la Victoria va avançar en la seva intenció de vendre la Casa Petita i va proposar que els seus nebots es traslladessin a la Casa Gran. En José Luis va semblar estar d'acord, fins que va suggerir que també es mudessin alguns membres del servei, com la Raimunda. Finalment, en Leonardo va rebre una carta que el va deixar visiblement afectat.

En audiències, durant el passat mes d'abril, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promigant un 9% quota i més de 7.000.000 espectadors. A més, va obtenir el seu millor mitjana mensual fins a la data i el seu rècord històric el dia 23 d'abril (9,9%).

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', el desconsol de l'Adriana per la seva ruptura amb en Rafael la porta a buscar suport en en Julio i la Bàrbara. I, com no, la culpa de tot és de l'Úrsula...En Julio, atent a cada moviment, ha sabut aprofitar la situació per precipitar la ruptura definitiva entre el seu germà i l'Adriana i podrà segellar del tot el seu matrimoni i consolidar el seu poder.

Els comtes de Castromayor són rebuts a la casa gran, cosa que suposa un nou repte per a la Victoria, personatge de Sabela Arán. El matrimoni arriba amb molt d'interès en conèixer la futura esposa del duc.