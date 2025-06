Gerra d'aigua freda per a Bahar després d'una notícia que posa en dubte el seu futur a 'Renéixer'

Antena 3 emet aquest dilluns 23 de juny, a les 23h, un nou capítol de 'Renéixer', després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renéixer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Aziz es va sentir molt pressionat i va retreure a Seren que era una mala mare. Timur va estar cada cop més fred i distant amb Rengin, i ella no va aguantar més. Efsun i Timur van tenir una conversa compromesa durant una festa de l'hospital, sense ser conscients que tots els assistents els estaven escoltant.

Evren va prometre a Bahar ser sincer amb ella i va assegurar que li va dir la veritat sobre l'analítica, encara que ho va fer tard perquè temia perdre-la. A més, va confessar que estava molt enamorat d'ella. Efsun va revelar una informació que va deixar descol·locada Bahar.

'Renéixer' compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En flames'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secrets de família') i Buğra Gülsoy ('La meva filla', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen el repartiment.

Què passarà al capítol de 'Renéixer' de dilluns?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Renéixer', Timur manté una trobada tensa i acalorada amb Rengin i Bahar durant la festa de l'hospital. A més, aprofita que a la sala només van escoltar la seva veu i decideix proposar a Bahar fingir que la conversa va ser entre ells dos. No obstant això, a Rengin no li sembla suficient i demana a Timur que aconsegueixi fer fora Bahar de l'hospital.

Efsun, per la seva banda, organitza a Seren un comiat de soltera, encara que aquesta no es mostra gaire entusiasmada amb la idea. Umay avisa Bahar que Timur i Rengin intenten fer-la fora de l'hospital. El doctor Tolga, per altra banda, inicia sessions individuals amb tots els membres de l'hospital i fa una pregunta a Evren que el fa reflexionar sobre la seva relació amb Bahar.