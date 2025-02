La decisió d'Alba Brunet que marca un abans i un després a 'Sueños de Libertad'

Fina, personatge d'Alba Bruet, anuncia a Claudia que ha pres una decisió respecte a la seva relació amb Marta. Aquest dijous 13 de febrer, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', amb el senyor Pedro a l'aguait, Damián va demanar a Marta que prengués ja una difícil decisió respecte a Fina. Irene va començar el seu primer dia de feina a la colònia amb una mica de resignació. el senyor Pedro va seguir movent els seus fils per aconseguir expulsar a Andrés de Perfumeries De la Reina.

Begoña va informar a Damián dels moviments de el senyor Pedro. Irene i Claudia van tenir un enfrontament i no comencen de la millor manera... Jesús va revelar un secret de Begoña a María per posar-la en contra seva, mentre Begoña va retreure a Jesús una dolorosa veritat. el senyor Pedro va renyar a Irene per haver ajudat a Joaquín.

| Atresmedia

En audiències, aquest mes de gener,'Sueños de libertad' amb un 13,3% de share i 1.238.000 espectadors va seguir líder invicta. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 4,3 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de dijous de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Damián acusa a el senyor Pedro d'intervenir perquè la fiança fos denegada i la notícia fos filtrada a la premsa. Fina, personatge d'Alba Brunet, anuncia a Claudia que ha pres una decisió respecte a la seva relació amb Marta: es casarà amb Pelayo. La guàrdia civil es presenta a casa De la Reina per interrogar a María.

Damián intenta fer veure a Digna que el senyor Pedro busca venjar-se d'Andrés a tota costa perquè el considera responsable de la mort de Mateo. Begoña intenta convèncer a Damián que truqui al doctor Herrera perquè atengui a Miguel Ángel Vaca. el senyor Pedro sospita sobre la relació d'Andrés i Begoña, i intenta treure informació a Jesús.

Joaquín anima a Luis a assistir a la convenció de perfumistes a Barcelona, i es planteja que Luz l'acompanyi. Digna exigeix a el senyor Pedro la realitat sobre les seves estratagemes en la detenció d'Andrés. Empesa per la culpa i la pressió que sent, María fa una important confessió a Damián.