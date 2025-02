Qui és Óscar Higares, concursant de 'Maestros de la Costura Celebrity' a La 1?

Després de sis edicions impulsant el món de la moda amb aprenents anònims, 'Maestros de la Costura' estrena la seva versió 'Celebrity' aquest diumenge 9 de febrer. Raquel Sánchez Silva es posa de nou al capdavant del talent show juntament amb el jurat format per Lorenzo Caprile, María Escoté i Alejandro G. Palomo. Igual que en la versió amb participants anònims, 'Maestros de la Costura Celebrity' comptarà amb dues proves en taller i una en exteriors en què competiran per equips.

D'aquesta manera, Mónica Cruz, Pilar Rubio, Edu Soto, Eduardo Casanova, María Esteve, La Terre, Óscar Higares, Rosa López, Laura Sánchez, Carmen Farala, Canco Rodríguez i Silvia Superstar aparcaran les seves exitoses carreres per passar hores entre canilles, agulles, didals i retalls, com a aprenents de 'Maestros de la Costura Celebrity'.

Al llarg de l'edició visitaran el taller grans convidats relacionats amb el món de la moda, per mostrar la seva visió del sector. Els descobriran els seus secrets i valoraran les creacions presentades pels participants. Tampoc faltarà el compromís habitual del format amb la sostenibilitat, el consum responsable, l'aprofitament de materials i la diversitat.

| RTVE

Qui és Óscar Higares, concursant de 'Maestros de la Costura Celebrity'?

Torero de vocació, Óscar Higares va debutar com a noviller el 1988 i va prendre l'alternativa el 1992 a Las Ventas (Madrid). Va ser indispensable en totes les fires d'Espanya, França i Amèrica. Als 2000, va diversificar la seva carrera, iniciant-se en els negocis, la moda i la interpretació. Sempre s'ha sentit atret per la moda i ha treballat com a model, fins i tot va desfilar a Madrid Cibeles i a Barcelona Fashion Week.

En el món actoral, el seu debut va ser amb les sèries 'Rocío casi madre' i 'Ponme una nube'. D'aquesta manera, ha participat en més de 20 sèries i pel·lícules, com 'Bandolera', 'Víctor Ros', 'Gigantes', 'Servir y proteger', 'Bosé' i 'Entrevías'. També ha participat en els programes 'Mira quien baila', 'Supervivientes' i 'MasterChef Celebrity 3'.

| RTVE

Recorda veure la seva àvia cosir amb una màquina de pedal, la mateixa que va heretar la seva mare. La primera vegada que es va asseure davant d'una màquina de cosir va ser amb vint-i-pocs anys, quan vivia sol i ho va fer per necessitat: estrènyer-se uns pantalons, camises, americanes... Actualment, a casa fa molts arranjaments, però mai ha patronat res per a si mateix, encara que sí que ha dissenyat molts dels vestits que ha lluït.

Li encanta combinar peces d'estil clàssic amb hippie. En el seu fons d'armari mai falta un pantaló hippie ample d'estiu i un vestit sastre. Té moltes peces heretades, la seva preferida és una jaqueta de cuir que el seu avi va comprar al mercat i va adaptar perquè la fes servir el seu personatge de Romero a 'Entrevías'.